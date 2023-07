Oboževalci v strahu: Kylian Mbappe se je družil s Kim Kardashian

Na zabavi ob dnevu neodvisnosti, ki jo je nedavno organiziral poslovnež Michael Rubin , se je družila množica svetovnih zvezdnikov tako iz sveta zabave kot tudi iz športnega področja. Nekaj dni po dogodku so se na spletu pojavile fotografije in posnetki dveh posameznikov, ki naj bi se na zabavi precej družila. A oboževalce novica ni navdala z navdušenjem, ampak s strahom.

Fotografije iz dogodka so razkrile, da sta nogometni zvezdnik Kylian Mbappe in resničnostna zvezdnica Kim Kardashian zelo uživala v družbi drug drugega. Navijači slavnega nogometaša, ki trenutno igra za francoski klub PSG, se sedaj bojijo, da se bo 24-letnik ujel v prekletstvo klana Kardashian. Že kar nekaj profesionalnim športnikom, ki so bili ali pa so v zvezah s katerokoli od slavnih deklet, se kariera ni izšla po najboljših načrtih. Oboževalci so prepričani, da romantičen zaplet s katero od njih prinaša nesrečo v športu. Nekdanjo ženo Kanya Westa so med drugim obtožili, da je s svojo prisotnostjo na tekmi PSG klubu prinesla poraz, kriva pa naj bi bila tudi slabega zaključka sezona angleškega Arsenala, saj se je pojavila na eni od njihovih tekem.