Oboževalci Vojne zvezd kradejo in preprodajajo spominke

Nekaterim oboževalcem Vojne zvezd so v tematskem parku očitno všeč določeni artefakti, ki jih ...

Čeprav je tematski park Vojna zvezd: Galaxy’s Edge odprt zgolj dober mesec, oboževalci te sage so ga le dočakali konec letošnjega maja, so nekateri že ustvarili "črni trg", ki je že preplavljen s predmeti, ki so na voljo zgolj v tem parku.

Očitno nekateri oboževalci predmete vzamejo kar s seboj oz. jih po domače ukradejo, potem pa dajejo naprodaj na spletnih dražbah, kakršen je eBay. Dejstvo je sicer, da so nekateri predmeti v trgovini tam dejansko naprodaj, kot recimo svetlobne sablje, a če so tam na voljo po določeni ceni, jih nekateri potem kasneje prodajajo za dvakrat ali trikrat toliko.