Oboževalci začudeni: Jennifer Aniston je stara toliko kot Victor Meldrew

"Vesel Meldrew Point Day (dan Meldrewove točke, op. a.), Jennifer Aniston. Stara je 19,537 dni, kar je isto, kot je bil star Richard Wilson, ko so 4. januarja 1990 predvajali prvo epizodo serije One Foot In The Grave. Ne morem verjeti," je tvitnil profil Meldrew Point . Gre za uporabnika Twitterja, ki nenehno, kadar koli kateri od zvezdnikov doseže starost priljubljenega televizijskega lika (dobrih 53 let), to sporoči na družbenem omrežju.

Pod tvitom se je zvrstilo veliko število komentarjev, v katerih so se mnogi čudili nad tem podatkom. "Videti je, kot da se sploh ni postarala." "Izjemno smešno bi bilo, če bi Anistonova igrala vlogo na enak način, kot jo je igral Richard Wilson, z isto igralsko ekipo, zgodbo in vsem drugim." "Težko je verjeti, da sta enake vrste, kaj šele, da sta na tej točki, iste starosti."

Igralec Richard Wilson je kar deset let igral starega tečnega moškega, ki je moral prisilno v pokoj. Ker ni več delal kot varnostnik, mu je vsak dan v življenju postal naporen. V prvi epizodi britanske komične serije One Foot in the Grave (Z eno nogo v grobu) je bil Wilson star natanko 19,537 dni. Njegovo 'Meldrewovo točko' so dosegli že številni zvezdniki, kot so Mark Ruffalo, Dave Grohl, Owen Wilson in Will Smith.