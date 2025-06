Oboževalci zaradi shujšanega videza zaskrbljeni za Nicka Carterja

Nick Carter, pevec skupine Backstreet Boys, ki je zaslovela v 90. letih, je na družbenem omrežju nedavno objavil svojo fotografijo, kmalu po objavi pa so se oglasili številni zaskrbljeni oboževalci, ki so opazili, da je 45-letnik upadlega in shujšanega videza. Mnogi so tako med komentarji izrazili upanje, da je z njim vse v redu in mu poslali dobre želje.