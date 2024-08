Oboževalci zasedbe Oasis so bili pred leti trn v peti bratov zasedbe

Liam Gallagher je pred leti obsojal stališče svojega brata Noela Gallagherja o novejši generaciji oboževalcev Oasis . Pred dnevi je skupina Oasis oznanila, da bodo naslednje poletje po več kot 10-letnem premoru začeli s turnejo po Veliki Britaniji in Irskem. Zdaj 57-letni Noel in 51-letni Liam sta se v preteklih letih odtujila, nazadnje pa sta skupaj nastopila leta 2009.

Po novici o novi turneji so se tokrat pojavila trenja med različnimi generacijami, pri čemer so bile želje starejših oboževalcev, da imajo prednost pri nakupu vstopnic, saj so na združitev čakali leta. Drugi pol pa trdi, da so bili mlajši oboževalci v času njihovih zadnjih nastopov še premladi, da bi koncert obiskali takrat in da si to priložnost zaslužijo sedaj.