Oboževalci zaskrbljeni: ali Zayn Malik končuje glasbeno kariero?

Nekdanji pevec skupine One Direction se je v zadnjih nekaj letih izogibal žarometom, dejaven pa ni bil niti na družbenih omrežjih. Nedavno je naredil izjemo in se v iskrenem tvitu zahvalil svojim oboževalcem za podporo. Ob tem je nekatere zaskrbelo, da je s poročilom namignil, da se poslavlja od odrskih desk.

Ali Zayn Malik končuje glasbeno kariero?

"Rad bi se zahvalil vsem, ki ste me podpirali na tej čudoviti poti, še posebej mojim oboževalcem, ki jim dolgujem svoje življenje. Rad vas imam in obožujem vas, vidim vse, kar naredite zame," je tvitnil 30-letni pevec Zayn Malik. To je bila njegova druga objava v tem letu na družbenem omrežju Twitter, ki ga sicer uporablja predvsem za promocijo svoje glasbe.

Zaynovi oboževalci so bili veseli, da se jim je po dolgem času oglasil, a jih je ob tem zaksrbelo, da je s tvitom namignil na slovo od glasbene kariere. "Mislim, da si pozabil dodati: 'Komaj čakam, da vam pokažem, kaj sem ustvarjal.' Kolega, prosim ne straši me na tak način, ker potem preveč premišljujem o tem." "Po eni strani me skrbi ton tega sporočila, po drugi pa sem ponosen in vesel ob prebranem." "Z, ne vem, kaj naj si mislim. Tako nejasno je. Iskreno upam, da si samo hvaležen za podporo in razmišljaš o tem, da boš kmalu izdal svoj material. Če ne, je tudi v redu – glasbena industrija nikoli ni bila tvoja prioriteta. Vseeno te bomo za vedno imeli radi in te podpirali," so v komentarjih zapisali zaskrbljeni oboževalci.