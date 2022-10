Oboževalci zaskrbljeni: Madonna, nisi videti kot Madonna

Kraljica popa ima v novem videoposnetku roza pričesko, veliko večja usta, pobeljene obrvi in ekstremno poudarjene obrazne poteze. Ne le, da z novim videzom Madonna ni podobna več stari, dobri Madonni, uporabniki se strinjajo, da je sedaj videti pravzaprav "zelo strašljivo".

"Oprostite, toda to izgleda strašljivo. Lepa si bila takšna, kot si bila. Žalostno je, da je toliko žensk žrtev želje, da bi bile za vedno videti stare 20 let, in zato pretiravajo s polnili in operacijami," je pod videoposnetek zapisal eden od pevkinih sledilcev, s katerim so se mnogi strinjali. Nekateri so s svojo kritiko šli tako daleč, da so Madonnin obraz primerjali z maskami, ki si jih otroci nadenejo za noč čarovnic.