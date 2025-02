Oboževalci zaskrbljeni nad shujšano Ariano Grande: Žalostno jo je gledati

Na spletu so zaokrožile nove fotografije pevke in igralke Ariane Grande, kmalu pa so se na družbenih omrežjih pojavili zaskrbljeni komentarji njenih zvestih oboževalcev, ki so izpostavili, da je zvezdnica izjemno suha. 31-letnica se sicer z odzivi na shujšano postavo sooča že nekaj časa, vztrajno pa zatrjuje, da je z njo vse v redu, nekaj kilogramov pa je izgubila zaradi stresa med snemanjem muzikala Žlehtnoba.

Ariana Grande je znova v središču pozornosti zaradi shujšane postave. Pevka in igralka, ki je nominirana za oskarja, se je pred dnevi udeležila podelitve nagrad bafta, kjer je delila avtograme, na njen videz pa so postali še posebej pozorni oboževalci, ki so opozorili, da je 31-letnica izjemno suha.

Oboževalci Ariane Grande so zaskrbljeni nad njeno shujšano postavo. FOTO: Profimedia icon-expand

"Samo upam, da je v redu, saj jaz zagotovo ne bi bila, če bi vsi toliko komentirali moje telo," je zapisala uporabnica Reddita, njen komentar pa je bil pozneje izbrisan. Nek drug uporabnik pa je dodal: "Ko vidim kakšno njeno fotografijo, sem znova šokiran." Tretji uporabnik pa je zapisal: "Žalostno jo je gledati, ko se to dogaja." 'Zbolela sem pred najpomembnejšimi prizori' Grandejeva se že mesece sooča s kritikami na račun svojega videza, še več pa se jih je pojavilo med promocijsko turnejo filma Žlehtnoba, v katerem igra Glindo. Olje na ogenj so prilili še zdravstveni strokovnjaki, ki so opozorili, da so lahko izbočena prsnica in ugreznjena lica pri odraslih znaki podhranjenosti ali drugih zdravstvenih težav, kar je dodatno spodbudilo ugibanja o njenem stanju.

Ariana Grande je zelo suha. FOTO: Profimedia icon-expand

Igralka je lani v intervjuju za The New York Times s soigralko Cynthio Erivo spregovorila o napornem delovnem urniku med snemanjem in razkrila, da sta obe v istem obdobju zboleli za covidom."Zbolela sem le enkrat, a tik pred nekaterimi najpomembnejšimi prizori v filmu – v mojem primeru je bilo to teden dni pred snemanjem pesmi Popular," je povedala. 'Počutim se kot eksperiment' Erivo je priznala, da je bila na nek način hvaležna, ko je stavka igralcev poleti 2023 ustavila snemanje, ker sta obe delali 'do točke izčrpanosti'. "Najprej se je zdelo, da gre za krajšo prekinitev, pozneje pa sva ugotovili, da sva res potrebovali daljši premor," je dodala. Decembra je Ariana v čustvenem intervjuju za francoski časopis spregovorila o nenehnih spletnih razpravah o njeni teži. "Od svojega 16. ali 17. leta sem bila dobesedno eksperiment v laboratorijski posodi na očeh javnosti. Slišal sem vse možne komentarje. Slišala sem vse mogoče komentarje. Povedo ti, kaj je s teboj narobe, ti to popraviš, potem pa je spet narobe nekaj drugega," je dejala.