Oboževalci zaskrbljeni nad videzom sestre Michaela Jacksona

Oboževalci La Toye Jackson so pošteno zaskrbljeni zanjo. 69-letnica je namreč na družbeno omrežje objavila montažo fotografij, na katerih je videti izjemno vitko. Sestra pokojnega Michaela Jacksona je na fotografijah pozirala v oprijetem rdečem puloverju, kavbojkah ozkega kroja, svoj videz pa je dopolnila z zlatimi, špičastimi petami, zlatim pasom in nakitom. "Lep ponedeljek! Vsem vam želim čudovit teden! Ostanite varni, zdravi in veliko ljubezni želim vsem vam," je pripisala posnetku.

Medtem ko so mnogi negativno komentirali njen videz, so jo drugi branili in poudarili, da je že po naravi suha. "La Toya je bila vedno drobna in normalno je, da s staranjem izgubljaš mišično maso," je zapisal eden od oboževalcev. "Šale, ki jih nekateri delate, so res nepotrebne in nesramne. V živo ne bi imeli enake energije. Odrastite," je zapisal drugi, tretji pa je dodal: "Prosim, ne bodite nesramni, mislim, da ima La Toya nekaj zdravstvenih težav."

Prejšnji mesec je tekstopiska delila videoposnetek iz zdravniške ordinacije, svojim sledilcem pa ni razkrila razloga za obisk bolnišnice. "Živjo, upam, da ste vsi dobro. Spet sem tukaj pri zdravniku, zato upam, da bo z mano vse v redu, da bodo vsi rezultati dobri," je tedaj zapisala na Instagramu.

Nanjo so se takrat spomnili številni, ki so ji poslali kupico dobrih želja, med drugim tudi člani njene slavne družine, vključno z nečakom Taryllom Jacksonom (sinom njenega pokojnega brata Tita Jacksona) in nečakinjo Brandi Jackson (hčerko njenega brata Jackieja Jacksona).