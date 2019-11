Oboževalci zaskrbljeni zaradi njegovega videza

Zvezdniki zaradi svoje prepoznavnosti in slave pogosto trpijo za pomanjkanjem zasebnosti. Njihova življenja so v večini primerov pod povečalom javnosti in vsaka sprememba – sploh, če gre za vizualno transformacijo, v hipu sproži takšna in drugačna namigovanja. V primeru moškega dela zvezdniške populacije oboževalci pogosto izrazijo tudi svojo zaskrbljenost, saj so nekatere spremembe videza pri glasbenikih in igralcih pogosto pospremljene z njihovimi trenutnimi čustvenimi stiskami in težavami. Tuji mediji so pred časom poročali tako o neurejenem videzu glasbenika Justina Bieberja, igralca Bena Afflecka in se obregnili celo ob 'bradatega' Georgea Clooneyja – pri skoraj vsakem od omenjenih pa se je izkazalo, da je trpel za takšnimi oziroma drugačnimi težavami. Bieber se je soočal z depresijo, Affleck pa vodil bitko z odvisnostjo od alkohola.

Tokrat je javnost izrazila skrb zaradi neurejenega videza igralca Liama Neesona, ki so ga paparaci ujeli na letališču JFK v New Yorku. Liam, ki je zaslovel v vlogi Oskarja Schindlerja v filmu Shindlerjev seznam, je namreč presenetil tako z neurejeno pričesko kot oblačili in očali, zaradi česar je bil komaj prepoznaven.