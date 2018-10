Oboževalci zgroženi. Je Lindsay želela ugrabiti otroka?

Zvezdnica je pred dnevi odpotovala v Moskvo. Ko se je vračala iz nočnega kluba, pa je na ulici srečala sirsko družino, ki je sedala na pločniku in začela z bizarnim javljanjem v živo: "Rada bi vam pokazala družino, ki sem jo spoznala. Gre za begunce ...". Je dejala v enem izmed posnetkov.

Ameriška zvezdnica Lindsay Lohan , za katero so oboževalci upali, da se je končno umirila, je znova na tapeti. Tokrat zaradi videoposnetka, ki ga je objavila na Instagramu.

Nato pa želela družino prepričati, da otroke odpelje v hotel, kajti ne želi, da je zunaj na mrazu. Ker se je družina želela umakniti, pa jim je zvezdnica začela slediti ter znova poudarila, da želi otroke odpeljati na toplo. Ker se na pozive niso odzvali je začela z žaljivkami, ter dejala, da je razkrinkala tihotapce otrok, ki uničujejo arabsko kulturo.

Čeprav na posnetku ni jasno videti, naj bi igralka za roke zagrabila enega od dečkov, ko jo je mati otrok odrinila od sebe. Lindsay je tako pristala na tleh, nato pa v joku dejala, da je v šoku. V šoku pa so tudi njeni oboževalci, ki menijo, da je s tem dejanjem prestopila vse meje, mnogi pa so ji tudi očitali, da je bilo to videti kot ugrabitev, ne pomoč.