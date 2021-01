Oboževalci zgroženi nad Lepo Breno: Kaj delaš s svojim obrazom?

Brena pravi, da se je v letu 2020 odpočila in si vrnila bioritem, ki ga že 40 let ne pozna, saj je nenehno nastopala in potovala po Evropi, kjer je imela koncerte. Pevka je nastopila v oddaji Zvezde Granda, kjer je spregovorila tudi o letu, ki je za nami. "Že 40 let sem na sceni in bila sem že zelo utrujena od vsega, a morda mi je leto 2020 kljub vsemu prinesel nekaj spoznanj. Bolj sem se posvetila sebi, otrokom in družini. Vsi mi, ki delamo praznike in razveseljujemo ljudi, nimamo prostih dni, nimamo nič določenega v življenju. Naše turbulentno življenje nam na bioritmu pušča posledice. V letu 2020 se mi je prvič zgodilo, da sem šla spat ob 22. uri in se zbudila ob 6. uri, ko se sicer vračam domov ali odpravljam spat. Dojela sem, kje sem prej delala napake."