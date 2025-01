Oboževalci zgroženi nad umetno ustvarjeno fotografijo otrok Harryja in Meghan

Splet je kot plaz preplavila umetno ustvarjena božična fotografija otrok princa Harryja in Meghan Markle. Lažno kreacijo princa Archieja in princese Lilibet naj bi s pomočjo umetne inteligence ustvaril oboževalec kraljeve družine in jo delila na družbenem omrežju, ljubitelji družine pa so nad idejo in samo izvedbo zgroženi, kar so izrazili tudi med komentarji.