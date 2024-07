Oboževalec Gage besen, ker v kinu ni videl napovednika nadaljevanja filma Joker

"Želim povračilo," je na okencu, kjer prodajajo vstopnice, vpil oboževalec zvezdnice Lady Gaga , besen, ker na velikem platnu ni videl napovednika nadaljevanja filma Joker . "Bilo je 30 minut napovednikov in želel sem videti tistega za Jokerja, želel sem videti Lady Gaga v napovedniku Jokerja," je vpil in grozil, da bo poklical policijo. Posnetek njegovega izpada je hitro preplavil splet, pod njim pa so se vsuli številni komentarji.

In če so bili na eni strani ljudje nad videnim zgroženi ter se ob tem spraševali, zakaj si oboževalec napovednika enostavno ni predvajal doma, saj je ta že nekaj časa dostopen na spletu, so se drugi poistovetili z njegovo jezo. "To sem dobesedno jaz," je zapisal eden od uporabnikov, drugi pa dodal, da njegov izbruh razume. "Legenda," se je pošalila ena izmed uporabnic, nekdo tretji pa dodal: "To je ikonično." Tisti bolj nevtralni pa so opozorili, da je oboževalec jezo zlil na napačno osebo, saj prodajalec vstopnic ni odgovoren za vsebino na velikem platnu.