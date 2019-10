Oboževalec o Schwarzeneggerju in Chanu: Dve legendi, ki ju zelo cenim

"Bilo je fantastično naleteti na mojega starega prijatelja in heroja Jackie Chana, ko sem se vrnil s svetovne turneje za nov film Terminator: Temačna usoda. Legenda in inspiracija,"je ob objavljeni skupni fotografiji zapisal kultni Arnie.

Chan je občudovanje vrnil in ravno tako objavil identično fotografijo s pripisom: "Tako srečen, da naletim na mojega starega dobrega prijatelja in legendo".

Sledilci in oboževalci obeh filmskih velikanov so z odprtimi rokami sprejeli prijateljstvo in poudarili, da sta oba veliki legendi. Eden od sledilcev je zapisal:"Dve legendi. Oba zelo cenim in hvala, ker sta ustvarila neskončno zabavo."

Sicer pa igralca še nista igrala v skupnem filmu, a sta kot producenta skupaj sodelovala pri dokumentarcuThe Game Changer, ki je prejel pozitiven odziv.