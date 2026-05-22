Solze, vpitje in preplah: obiskovalec ogrozil koncert Rickyja Martina

Na koncertu Rickyja Martina v Črni gori je izbruhnil incident, zaradi katerega so nastop začasno prekinili. Pevčeva predstavnica za odnose z javnostmi, Róndine Alcalá, je v izjavi, objavljeni na družbenih omrežjih, sporočila, da je zvezdnik ravno začenjal z nastopom v Podgorici, ko je "neznana oseba proti odru sprožila solzivec".

Alcalájeva je dejala, da je omenjeni incident povzročil "nenadno prekinitev koncerta, medtem ko so se obiskovalci umikali z območja in prejemali potrebno pomoč." Martin in njegova ekipa naj bi nemudoma zapustili oder, medtem ko so "varnostne službe in lokalne oblasti skušale obvladati situacijo ter zagotoviti varnost prisotnih."

Čeprav so mu člani ekipe odsvetovali nadaljevanje nastopa, se je portoriški zvezdnik odločil koncert izpeljati do konca, saj je želel izpolniti svojo zavezo do oboževalcev. Do takrat so namreč oblasti že potrdile, da je situacija pod nadzorom in da se lahko obiskovalci varno vrnejo, je v izjavi še dejala Alcalájeva.