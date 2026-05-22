Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Solze, vpitje in preplah: obiskovalec ogrozil koncert Rickyja Martina

Podgorica, 22. 05. 2026 15.34 pred 46 minutami 2 min branja 3

Avtor:
E.K.
Ricky Martin

Koncert Rickyja Martina v Podgorici so morali začasno prekiniti, potem ko je neznanec proti odru sprožil solzivec. Občinstvo se je razbežalo v vse smeri, slišati pa je bilo, kot poročajo tuji mediji, glasno vpitje, krike in jok prestrašenih obiskovalcev. Kljub varnostnim opozorilom se je portoriški pevec po incidentu vrnil na oder in izvedel načrtovan nastop.

Na koncertu Rickyja Martina v Črni gori je izbruhnil incident, zaradi katerega so nastop začasno prekinili. Pevčeva predstavnica za odnose z javnostmi, Róndine Alcalá, je v izjavi, objavljeni na družbenih omrežjih, sporočila, da je zvezdnik ravno začenjal z nastopom v Podgorici, ko je "neznana oseba proti odru sprožila solzivec".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Alcalájeva je dejala, da je omenjeni incident povzročil "nenadno prekinitev koncerta, medtem ko so se obiskovalci umikali z območja in prejemali potrebno pomoč." Martin in njegova ekipa naj bi nemudoma zapustili oder, medtem ko so "varnostne službe in lokalne oblasti skušale obvladati situacijo ter zagotoviti varnost prisotnih."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

Čeprav so mu člani ekipe odsvetovali nadaljevanje nastopa, se je portoriški zvezdnik odločil koncert izpeljati do konca, saj je želel izpolniti svojo zavezo do oboževalcev. Do takrat so namreč oblasti že potrdile, da je situacija pod nadzorom in da se lahko obiskovalci varno vrnejo, je v izjavi še dejala Alcalájeva.

Preberi še Pevec Ricky Martin prispel v Črno goro

V izjavi za javnost so še potrdili, da se bo turneja Ricky Martin Live odvila po predhodnih načrtih, s prihajajočimi nastopi po Evropi in dodatnimi mednarodnimi koncerti. "Ricky Martin in njegova ekipa so na varnem ter hvaležni za vso podporo in skrb, ki so ju prejeli po nocojšnjih dogodkih v Črni gori," so še zapisali.

Ricky Martin pevec turneja incident Črna gora

Po 30 letih predvajanja se je poslovila oddaja The Late Show s Colbertom

24ur.com Razočarano ljubljansko občinstvo izžvižgalo Tonyja Cetinskega
Bibaleze.si Pevka splavila med nastopom pred dvatisočglavo množico
24ur.com The Weeknd med nastopom izgubil glas: Skrušen sem
24ur.com Žrtev napada med koncertom na Dunaju tudi Harry Styles?
24ur.com Marija Šerifović prekinila silvestrski nastop: na oder metali petarde
24ur.com V Cardi B med koncertom priletela pijača, 'napadalki' ni ostala dolžna
24ur.com Med izraelskim nastopom žvižge nadomestil aplavz: je bilo občinstvo utišano?
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Potouceni kramoh
22. 05. 2026 16.06
To je bil gospodić ki sliši na ime Blek Kjubić.
Odgovori
+1
1 0
veneti
22. 05. 2026 15.56
le kdo ne mara gayev?
Odgovori
0 0
LeviTUMOR
22. 05. 2026 15.48
Če dole pri "sosedih" ni štale in drame, potem niso zdravi.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Jo prepoznate? Ta dojenčica je danes ena največjih glasbenih legend
To je razlog, da je zvezdnica danes boljša mama
To je razlog, da je zvezdnica danes boljša mama
Zato nekateri starši otrokom ne prepovedujejo kletvic
Zato nekateri starši otrokom ne prepovedujejo kletvic
Njuna sinova sta zaključila študij na isti prestižni univerzi
Njuna sinova sta zaključila študij na isti prestižni univerzi
zadovoljna
Portal
Pia Filipčič: 'Kdo sem jaz, da bi sodila? Vsak pokaže sebe'
Očarala v rožnati obleki, ki si jo želi vsaka
Očarala v rožnati obleki, ki si jo želi vsaka
Pri 47 letih je videti bolje kot kdajkoli prej
Pri 47 letih je videti bolje kot kdajkoli prej
V teh treh primerih se je smiselno vrniti k bivšemu
V teh treh primerih se je smiselno vrniti k bivšemu
vizita
Portal
Zakaj se redimo kljub trudu in kaj lahko naredimo
Ta 4-tedenska sprememba prehrane bi lahko upočasnila staranje
Ta 4-tedenska sprememba prehrane bi lahko upočasnila staranje
Ko se tetovaža spremeni v nočno moro in sepso
Ko se tetovaža spremeni v nočno moro in sepso
Zakaj se zbudimo slabe volje? Vloga sanj pri našem počutju
Zakaj se zbudimo slabe volje? Vloga sanj pri našem počutju
cekin
Portal
Cenovni kaos na hrvaški obali: Kako se izogniti dragim pastem
Fiksna ali variabilna obrestna mera? Pri 250.000 evrih kredita je lahko razlika več deset tisočakov
Fiksna ali variabilna obrestna mera? Pri 250.000 evrih kredita je lahko razlika več deset tisočakov
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Katere evropske države obišče največ turistov? Med top 10 tudi Hrvaška
Katere evropske države obišče največ turistov? Med top 10 tudi Hrvaška
moskisvet
Portal
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Svet avtomobilizma v žalovanju: Umrl je legendarni dirkač
Svet avtomobilizma v žalovanju: Umrl je legendarni dirkač
Drama: mož zvezdnice izginil brez sledu
Drama: mož zvezdnice izginil brez sledu
Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj
Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj
dominvrt
Portal
Prihaja El Niño: vrtičkarje bi lahko čakali suša, neurja in slabši pridelek
Rastlina z vonjem po limoni, ki jo mnogi imajo za lepšo od sivke
Rastlina z vonjem po limoni, ki jo mnogi imajo za lepšo od sivke
Večina ljudi kuhinjske krpe in brisače pere narobe: preverite pravilno metodo
Večina ljudi kuhinjske krpe in brisače pere narobe: preverite pravilno metodo
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
okusno
Portal
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Vrhunska pogostitev za goste, ki vas ne bo drago stala
Vrhunska pogostitev za goste, ki vas ne bo drago stala
Odličen zajtrk, ki vas bo napolnil z energijo
Odličen zajtrk, ki vas bo napolnil z energijo
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
voyo
Portal
Oklepnik
Kmetija
Kmetija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725