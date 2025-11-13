Oboževalec preskočil ograjo in se zapodil v Ariano Grande

Ariana Grande s širšo ekipo te dni predstavlja nadaljevanje uspešnega muzikala Žlehtnoba . Med sprehodom po rumeni preprogi v Singapurju pa se je zgodil neljubi dogodek. Po spletu so se namreč razširili videoposnetki, kako je eden od oboževalcev preskočil zaščitno ograjo in se zapodil proti pevki in igralki. Grande je povlekel proti sebi in jo skušal objeti.

S posnetkov je videti, kako se je pred njo v tistem trenutku, da bi jo zaščitila, postavila njena soigralka Cynthia Erivo. Zvezdnica je bila po dogodku vidno pretresena, Erivo in Michelle Yeoh pa sta jo po tem skušali pomiriti.

Gre za vplivneža Pyjamamanna, ki se ji je na Instagramu zahvalil, da se ji je lahko pridružil na rumeni preprogi. V komentarjih se je zvrstilo veliko kritik na njegov račun. "Dobesedno si jo napadel. S tem se ni za hvaliti. To je kaznivo dejanje. Sram te bodi!" je zapisal eden od pevkinih velikih oboževalcev in podpornikov.