Oboževalec Taylor Swift z vozilom trčil v pevkino domovanje

Po poročanju TMZ-ja je morala newyorška policija tokrat ukrepati po tem, ko je 31-letni Morgan Mank z avtomobilom zapeljal v pevkino stanovanjsko stavbo na Manhattnu. Mank je po poročanju portala po trku v stavbo stopil iz vozila, pri vhodu iztrgal domofon in dejal, da ne bo odšel stran, dokler ne spozna Taylor Swift. To so mu nato preprečili policisti, ki so ga prijeli in odvedli na policijsko postajo, kjer so s pomočjo testa ugotovili, da je vse to storil pod vplivom alkohola.

Moškega, ki je sodeč po objavah na družbenih omrežjih pevko že dlje časa spremljal, so odpeljali tudi v bolnišnico, kjer naj bi po poročanju portala opravili psihološki pregled.