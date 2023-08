Oboževalec zmotil intervju, Drew Barrymore prestrašena zapustila oder

Ameriška igralka Drew Barrymore se je na dogodku v kulturnem centru 92NY z igralko in pevko Renee Rapp pogovarjala o svoji karieri. Pogovor je zmotil oboževalec, ki je prišel do odra in zahteval pogovor z zvezdnico.

Moški je najprej pritegnil igralkino pozornost, saj jo je poklical po imenu, na kar se je prijazno odzvala s pozdravom. Nato se je predstavil kot Chad Michael Busto in dejal: "Veš, kdo sem, na neki točki, ko si tukaj v New Yorku, te moram videti." Njegove besede so prestrašile voditeljico in igralko, ki sta se hitro vstali in odkorakali z odra, medtem ko je domnevnega zalezovalca varnostnik odpeljal s prizorišča.

Po incidentu je nekdo iz organizatorske ekipe prišel na oder in dejal: "Se opravičujem za to, dajte nam minuto." Po kratkem premoru sta se Drew in Renee vrnili na oder in nadaljevali z intervjujem. Zvezdnica je pri tem pohvalila voditeljico, ker je bila do nje tako zaščitniška: "Ti si moj Kevin Costner," se je pošalila. Renee je prav tako pohvalila Drew, ker je ostala mirna, medtem ko so reševali situacijo. "Vprašali so jo, ali kaj potrebuje. Morda minuto? Ona pa je rekla: Ne, v redu je, dobro sem."