Oboževalka Nicka Carterja obtožuje posilstva

"Preteklih 21 let je bilo prežeto z bolečino, zmedenostjo, frustracijo, sramom in samopoškodbami, ki so neposredna posledica tega, da me je Nick Carter posilil," je povedala 39-letnica. "Čeprav sem avtistka in imam cerebralno paralizo, verjamem, da me ni nič bolj prizadelo ali imelo večji vpliv na moje življenje, kot to, kar mi je storil Nick Carter," je še dodala.

"Po tem, ko me je posilil, me je imenoval za zaostalo 'kuzlo', me zgrabil za roko in mi povzročil modrice," je opisovala dogodke in dodala: "Carter me je skušal prisiliti v molk, bil je nesramen in mi je grozil." Kot je še povedala, si na tiskovni konferenci ni želela javno spregovoriti, saj je verjela, da bi lahko zaradi tega sama pristala v zaporu, sedaj pa je njena glavna motivacija ta, da ustavi Carterja in prepreči, da bi še kdaj poškodoval najstnico ali žensko. Želi si, da bi pevec odgovarjal za svoja dejanja, je še povedala.