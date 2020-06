Oboževalka Reese Witherspoon zamenjala za drugo zvezdnico

" Ženski na parkirišču, ki me je vprašala, ali sem Carrie Underwood, sporočam: Uradno si mi polepšala dan!" je Reese tvitnila. In njen zapis je opazila tudi sedem let mlajša Carrie Underwood, zmagovalka šova American Idol , ki je njeno objavo komentirala: " Tvoj dan??? Ta gospodična je polepšala moje celo življenje!"

44-letna Reese Witherspoon , z oskarjem in emmyjem nagrajena igralka, je na Twitterju zapisala, da je imela pred dnevi nenavadno srečanje z oboževalko v Nashvilleu. Ta se je zvezdnici približala v lokalni restavraciji in jo zamenjala za country pevko Carrie Underwood .

Oboževalka z imenom Noha Hamid je opazila njun pogovor na Twitterju in v TikTok videu pojasnila pripetljaj: "Najbolj nora stvar, ki se mi je zgodila. Z možem sem bila v Nashvillu, jedla sva v restavraciji znani po jedeh na žaru in zagledala sem to gospo z možem in otrokom. In rekla sem si, da zgleda kot zvezdnica. Nato sem se poskušala spomniti, na koga me spominja. Prepričana sem bila, da je Carrie Underwood."

Nato je še dejala, da je Reese nosila velik kavbojski klobuk in zaščitno masko ter da je v obraz ni dobro videla. Ko jo je ogovorila, ji je Reese prijazno odgovorila, da se je zmotila, a je bila Noha prepričana, da se ji je zvezdnica zlagala, ker je želela ostati pod krinko. Nato je pogooglala in ugotovila, da se je zmotila in da je zvezdnica, ki jo je srečala v resnici Reese Witherspoon. Pojasnila je, da se je zaradi napake želela pogrezniti v zemljo in zavrteti čas nazaj, da bi se ji osebno opravičila.

Tako Underwood kot Witherspoon sta bili dolgoletni prebivalki Nashvilla, saj je slednja odraščala v Music Cityju in večina njene družine še vedno živi tam.