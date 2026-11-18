Jennifer Lopez se zna pošaliti tudi na svoj račun. 57-letnica je med pogovorom z Rachel Zegler na dogodku, posvečenem njenemu prihajajočemu koncertnemu filmu, priznala, da so ločitve "pomemben del njene življenjske zgodbe".
Ko je zvezdnica dejala, da je bila "štirikrat poročena in štirikrat ločena", jo je z duhovito pripombo presenetil nekdo iz občinstva in dejal: "Še šest prstov ti je ostalo!" Prav tako uspešna filmska igralka je ob pripombi planila v smeh, pokazala proti obiskovalki in navdušeno odgovorila: "Res jih imam! Res jih imam! O moj bog, to je najbolj smešna stvar, kar sem jih kdaj slišala!"
Priljubljena zvezdnica ima za seboj štiri zakone. Poročena je bila z Ojanijem Noo, Crisom Juddom, Marcom Anthonyjem in nazadnje z Benom Affleckom. Z Anthonyjem ima tudi 18-letna dvojčka Maxa in Emme.
Pogovor je na temo zakona nanesel potem, ko je Američanka portoriških korenin spregovorila o osebnem pomenu svoje pesmi El Anillo iz leta 2018, ki jo je posnela v španščini. V njej se med drugim sprašuje, kdaj ji bo partner na prst nataknil poročni prstan. "Kadar koli imam priložnost ustvarjati v španščini, bodisi gre za pravo pesem bodisi za pesem, ki jo je mogoče dobro prevesti, to vedno z veseljem storim," je pojasnila. The JLo Show Live In Las Vegas je sicer koncertni film, ki prinaša posnetek njenega zadnjega nastopa v okviru tamkajšnje koncertne rezidence.
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