Jennifer Lopez se zna pošaliti tudi na svoj račun. 57-letnica je med pogovorom z Rachel Zegler na dogodku, posvečenem njenemu prihajajočemu koncertnemu filmu, priznala, da so ločitve "pomemben del njene življenjske zgodbe".

Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

Ko je zvezdnica dejala, da je bila "štirikrat poročena in štirikrat ločena", jo je z duhovito pripombo presenetil nekdo iz občinstva in dejal: "Še šest prstov ti je ostalo!" Prav tako uspešna filmska igralka je ob pripombi planila v smeh, pokazala proti obiskovalki in navdušeno odgovorila: "Res jih imam! Res jih imam! O moj bog, to je najbolj smešna stvar, kar sem jih kdaj slišala!"

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Priljubljena zvezdnica ima za seboj štiri zakone. Poročena je bila z Ojanijem Noo, Crisom Juddom, Marcom Anthonyjem in nazadnje z Benom Affleckom. Z Anthonyjem ima tudi 18-letna dvojčka Maxa in Emme.