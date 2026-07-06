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Oboževalka tenisa: Wimbledon brez princese Catherine ne bi bil enak

London, 06. 07. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Princesa Catherine

Britanska princesa Catherine je zvesta obiskovalka in navijačica na odprtem prvenstvu v Angliji. Kljub temu da bodoča kraljica za najboljše v tenisu na tekmah v Wimbledonu navija že od leta 2008, pa je letos presenetila organizatorje, saj si nekaj dvobojev ni ogledala iz kraljeve lože, temveč na tribunah med drugimi obiskovalci.

Princesa Catherine pa ni presenetila le s tem, od koder je spremljala tekme, temveč tudi s tem, da je v Wimbledon prvič prišla sama, brez spremstva moža, otrok ali drugih članov kraljeve družine. Družbo sta ji delala nekdanja teniška igralca Andy Murray in Tim Henman, pod vročim soncem pa so skupaj navijali za najboljše.

Princesa Catherine si je letos že ogledala tekmo v družbi Anne Keothavong in Andyja Murrayja.
Princesa Catherine si je letos že ogledala tekmo v družbi Anne Keothavong in Andyja Murrayja.
FOTO: Profimedia

Ker je tudi sama velika ljubiteljica tenisa in rada poprime za lopar, princesa vsako tekmo spremlja zelo doživeto, kar odraža tudi njena obrazna mimika. Fotografi so jo tako skozi leta ujeli močno skoncentrirano na žogico, nasmejano ob točkah svojih favoritov, med vzhihovanjem ob napakah in doživetim ploskanjem.

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Ob prihodu na prizorišče pa se bodoča kraljica vedno drži zapovedanega kodeksa oblačenja, s svojimi opravami pa vedno navduši ljubitelje mode. Letos se je v svojem najljubšem odtenku modre barve v lanenem kostimu modne oblikovalke Gabriele Hearst tako popolnoma zlila z drugimi obiskovalci, ki so sedeli na tribuni.

Oboževalka tenisa že pred poroko s princem

Njena povezanost s turnirjem in igro se je začela veliko prej, preden je postala članica kraljeve družine. Prvič so jo v objektive ujeli leta 2008, ko je skupaj s prijatelji sedela na tribunah, oblečena v lahkotno belo poletno obleko in črno jopico. Prvič si je tekmovanje iz kraljeve lože ogledala leta 2011, ko se je poročila s princem, ki jo je spremljal tudi v Wimbledon.

Kate Middleton v družbi prijateljic na Wimbledonu leta 2008.
Kate Middleton v družbi prijateljic na Wimbledonu leta 2008.
FOTO: Profimedia

Vse odtlej je postala redna obiskovalka turnirja, udeležila pa se ga ni le dvakrat. Leta 2013 je po nasvetu zdravnika ostala doma, saj je bila prvič noseča, leta 2020 pa je pandemija vplivala na to, da je bil turnir odpovedan. Leta 2016 je uradno postala pokroviteljica tenisa in kriketa. Da ji turnir in šport res veliko pomenita, pa je pokazala tudi leta 2024, ko se je po bolezni prvič v javnosti pojavila prav na finalni moški tekmi turnirja. Vsi prisotni so jo pozdravili s stoječimi ovacijami.

Razlagalnik

Wimbledon, uradno znan kot The Championships, je najstarejši in najbolj prestižen teniški turnir na svetu. Ustanovljen je bil leta 1877 v Londonu in je edini izmed štirih turnirjev za grand slam, ki se še vedno igra na svoji prvotni podlagi – naravni travi. Turnir je znan po svoji bogati tradiciji, vključno s strogim kodeksom oblačenja v beli barvi za igralce in uživanjem jagod s smetano med gledalci.

Andy Murray in Tim Henman sta nekdanja vrhunska britanska teniška igralca, ki sta pomembno zaznamovala britanski tenis. Tim Henman je bil v 90. letih in na začetku novega tisočletja eden najboljših igralcev na svetu, znan po svojem slogu igre 'serve-and-volley'. Andy Murray pa je eden najuspešnejših britanskih tenisačev v zgodovini, saj je osvojil več naslovov za grand slam in dvakrat postal olimpijski prvak, s čimer je končal dolgoletno sušo britanskih zmag na domačih tleh.

Naziv pokrovitelja (ang. patron) v britanski kraljevi družini označuje člana družine, ki svojo podporo in ugled posodi določeni organizaciji, dobrodelni ustanovi ali športni zvezi. S tem pokrovitelj pomaga povečati prepoznavnost organizacije, spodbuja njeno delovanje in ji daje dodatno kredibilnost v javnosti. Princesa Catherine kot pokroviteljica teniške zveze aktivno podpira razvoj športa in promocijo zdravih življenjskih navad.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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