Oboževalka tenisa: Wimbledon brez princese Catherine ne bi bil enak

Princesa Catherine pa ni presenetila le s tem, od koder je spremljala tekme, temveč tudi s tem, da je v Wimbledon prvič prišla sama, brez spremstva moža, otrok ali drugih članov kraljeve družine. Družbo sta ji delala nekdanja teniška igralca Andy Murray in Tim Henman, pod vročim soncem pa so skupaj navijali za najboljše.

Princesa Catherine si je letos že ogledala tekmo v družbi Anne Keothavong in Andyja Murrayja. FOTO: Profimedia

Ker je tudi sama velika ljubiteljica tenisa in rada poprime za lopar, princesa vsako tekmo spremlja zelo doživeto, kar odraža tudi njena obrazna mimika. Fotografi so jo tako skozi leta ujeli močno skoncentrirano na žogico, nasmejano ob točkah svojih favoritov, med vzhihovanjem ob napakah in doživetim ploskanjem.

Ob prihodu na prizorišče pa se bodoča kraljica vedno drži zapovedanega kodeksa oblačenja, s svojimi opravami pa vedno navduši ljubitelje mode. Letos se je v svojem najljubšem odtenku modre barve v lanenem kostimu modne oblikovalke Gabriele Hearst tako popolnoma zlila z drugimi obiskovalci, ki so sedeli na tribuni.

Oboževalka tenisa že pred poroko s princem

Njena povezanost s turnirjem in igro se je začela veliko prej, preden je postala članica kraljeve družine. Prvič so jo v objektive ujeli leta 2008, ko je skupaj s prijatelji sedela na tribunah, oblečena v lahkotno belo poletno obleko in črno jopico. Prvič si je tekmovanje iz kraljeve lože ogledala leta 2011, ko se je poročila s princem, ki jo je spremljal tudi v Wimbledon.

Kate Middleton v družbi prijateljic na Wimbledonu leta 2008. FOTO: Profimedia

Vse odtlej je postala redna obiskovalka turnirja, udeležila pa se ga ni le dvakrat. Leta 2013 je po nasvetu zdravnika ostala doma, saj je bila prvič noseča, leta 2020 pa je pandemija vplivala na to, da je bil turnir odpovedan. Leta 2016 je uradno postala pokroviteljica tenisa in kriketa. Da ji turnir in šport res veliko pomenita, pa je pokazala tudi leta 2024, ko se je po bolezni prvič v javnosti pojavila prav na finalni moški tekmi turnirja. Vsi prisotni so jo pozdravili s stoječimi ovacijami.