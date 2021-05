Oboževalka Tonyja Cetinskega: Po tebi sem poimenovala svojega otroka

Pevec Tony Cetinski se je odločil, da bo poiskal svoje največje oboževalce in jih nagradil za njihovo zvestobo. S pomočjo Facebooka je svojim sledilcem dejal, naj mu pošljejo dokaz, da so njegovi dolgoletni oboževalci, on pa bo izbral in delil najboljše prijave. Zvesti oboževalci so se v velikem številu odzvali in med drugim pevcu poslali svoje tetovaže z njegovim avtogramom ter stare fotografije koncertov, ena izmed oboževalk pa je pevcu napisala, da je celo svojega sina poimenovala po njem.

Tony Cetinski je s pomočjo družbenih omrežij nedavno pričel z iskanjem svojih največjih privržencev: "Iščemo najzvestejše oboževalce, zato pošljite fotografijo in pripišite leto, v katerem je bila ta posneta. Kmalu prihajajo tudi nagrade." Tonyjevi sledilci so takoj pričeli s pošiljanjem fotografij in spominov, Adisa iz Vinkovaca je na primer objavila staro fotografijo, na kateri je pozirala s plakatom pevca v začetku njegove kariere. To pa ni vse. Ena izmed njegovih oboževalk je zapisala:"Sina sem poimenovala Tony in mu povedala, da je ime dobil po pevcu," oglasil pa se je tudi mlajši privrženec, ki je zapisal, da si je vse vstopnice koncertov shranil, a da so te žal zgorele v požaru. Zgodba pa se ni zaključila tukaj, saj si je Nikola pevčev avtogram vtetoviral na roko. Oglasil se je tudi oboževalec, ki je zapisal: "Prvič sem te spoznal kot otrok v Montauro hotelu, kjer sem kot migrant med vojno nekaj časa živel. Prišel si nam pet in s tem polepšal naš dan. Povabil si me celo na oder in vprašal, ali uporabljam gel za lase. To si bom za vedno zapomnil." Podobno je zapisala tudi oboževalka iz Petrinje. Par iz Zagreba pa je pevcu sporočil, da je svojemu triletnemu sinu zašil enak kostum, kot ga je Tony leta 2010 nosil na koncertu v zagrebški areni. Tonyja sodeč po objavah vseh njegovih oboževalcev čaka težka odločitev, je pa že sporočil, da bo zmagovalcev več.