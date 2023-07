Oboževalka v inkognitu: za Taylor Swift vzela bolniški dopust

Velika rožnata odeja in sončna očala. To je nase nadela oboževalka Taylor Swift iz Louisvilla, ki je skupaj s prijateljico odpotovala v 160 kilometrov oddaljen Cincinnati na koncert glasbene zvezdnice in za to priložnost v službi vzela bolniški dopust. Ko jo je med čakanjem v vrsti za koncert novinarka lokalne medijske hiše prosila za izjavo, si je z anonimno podobo zagotovila, da nadrejeni v službi niso izvedeli za njen 'podvig'.

Njena podoba, ki je spominjala na člana televizijske družine Addams, je na spletu hitro postala viralna. Uporabniki, ki z oboževalko delijo ljubezen do Swiftove, so se strinjali, da bi tudi sami vzeli bolniški dopust za obisk koncerta. Nekateri so celo priznali, da so podobno že načrtovali oziroma še načrtujejo, medtem ko so se drugače misleči spraševali, ali je obisk koncerta zares tako pomemben.

Poteza anonimne oboževalke sicer še zdaleč ni najbolj ekstremna odločitev, ki bi jo privrženci Swiftove naredili za obisk koncerta. Da ne bi izgubile dobrega stojišča, so si Taylorine oboževalke nadele plenice za odrasle. Spet drugi oboževalec se je po neuspešnem poskusu nakupa vstopnice odločil, da bo na enem od pevkinih koncertov delal kot varnostnik.

Težko pričakovana turneja je sicer poskrbela že za številne novice. Viralen je postal oboževalec, ki je na spletu prodajal svoje kontaktne leče za 10.000 dolarjev (dobrih 9000 evrov), ker "so videle The Eras, turnejo Taylor Swift". Za njim pa ne zaostaja niti obiskovalec, ki je ustekleničil dež z enega od nastopov, ki ga sedaj prodaja na spletu.