Oboževalka želela razvedriti Johnnyja Deppa, pred sodišče prišla z alpakama

O alpakah so govorili tudi med sojenjem, sicer v drugem kontekstu, a prav tu je Andrea dobila idejo, da bi se z Inti in Dolce odpravila pred sodišče. Odvetnik Amder Heard je Deppa vprašal, če pod nobenim pogojem ne bi več sodeloval z Disneyjem zdaj, ko so ga brezčutno odrezali od filmov Pirati s Karibom, v katerih je igral legendarnega pirata Jacka Sparrowa. "Dejstvo je, gospod Depp, da če bi Disney do vas prišel s ponudbo 300 milijonov evrov in milijon alpakami, vas prav nič na temu svetu ne bi prepričalo, da bi se vrnili k snemanju Piratov in sodelovanju z Disneyjem? To drži?" Na vprašanje, ki je bilo malce bizarno, je Johnny odgovoril: "Tako je, gospod Rottenborn."

Ne le, da so se oboževalci nagnetli pred sodišče in da so jih kasneje prepovedali prihod pred sodišče, saj so povzročali hude nemire, oboževalci si priskrbijo tudi sedež znotraj sodišča. Sojenje je namreč javne in odprte narave, a da lahko sedijo v dvorani, pridejo pred sodišče tudi po nekaj ur preden se začne sojenje. Kot poroča News Corp pa so oboževalci v Združene države Amerike prišli tudi z drugih kontinentov, kar nekaj jih je prišlo celo iz Avstralije.