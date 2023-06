Oboževalke Taylor Swift na koncerte v plenicah.

Ker niso želele zamuditi niti trenutke več kot triurnega koncerta Taylor Swift , so se nekatere goreče oboževalke odločile za precej ekstremno potezo. Pred obiskom turneje so se opremile s plenicami za odrasle, vse skupaj pa dokumentirale na svojih TikTok profilih.

"Glede na to, koliko stresa in časa je šlo za nakup vstopnic, si bom tudi jaz kupila plenico, saj ne nameravam zamuditi niti sekunde," se je strinjala 29-letna Katherine . V videoposnetku je s sledilci delila posnetek zaslona, na katerem je vidno, da bo kupila paket 18 plenic, za katerega bo odštela 28 evrov.

"Ta trenutek je bil vreden pleničnih izpuščajev," je na TikTok zapisala 23-letna Caylee , ki se je posnela v množici na koncertu v Massachusettsu. To pa ni edini videoposnetek, ki je postal viralen na spletu. Ena od oboževalk je sledilcem razkrila, da se pod zlato svetlikajočo se obleko skriva "najbolj trpežna in vpojna" plenica.

Oboževalke Taylor Swift pa še zdaleč niso edine, ki so za svojega idola pripravljene narediti marsikaj. Spomnimo, pred časom so na spletu zakrožile govorice, da so najbolj zagrete oboževalke angleškega pevca Harryja Stylesa v strahu, da bi izgubile dobro stojišče na enem izmed njegovih koncertov, urinirale kar v svoja oblačila. Goreče podpornice, ki so tik ob odprtju dvorane zasedle stojišča najbližje odru, so tako ob hudi stiski stranišče 'ustvarile' kar sredi dvorane.