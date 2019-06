Zoe Kravitz, hčerka glasbenika Lennyja Kravitza in igralke Lise Bonet, je maja na skrivaj skočila v zakonski stan z igralcem Karlom Glusmanom. V razmerju sta tri leta, oktobra 2018 pa je Kravitzeva za revijo Rolling Stone potrdila, da sta tudi zaročena. Takrat je dejala, da je želela nekoliko več zasebnosti, kajti zaroka se je zgodila že februarja, in to brez pompoznosti, za roko jo je prosil doma, v dnevni sobi.

Zvezdnica, ki o svojem zasebnem življenju le redko govori, je zdaj novinarju zaupala, kako sta se zaljubljenca našla. 'Krivec za to je bil njun skupni prijatelj, kajti pevka mu je zaupala, da išče nekoga: "Obožujem dejstvo, da se nisva spoznala preko aplikacije ali na kakšnem snemanju ... Moj prijatelj je vedel, da želim spoznati nekoga - niti ne, da bi želela kaj resnega, mogoče samo nekoga za zabavo in pripeljal je Karla."

Ko ga je zagledala, je priznala, da je takoj začutila nekaj posebnega, medtem pa je bil njen prihodnji mož videti zelo hladen: "V sekundi sem nekaj začutila, a se je hitro obrnil stran in se začel pogovarjati z neko svetlolasko. Ampak kasneje mi je priznal, da je bil samo zelo živčen."

In vse ostalo je zgodovina ... Njuna majska poroka je bila civilna, drug drugemu sta zvestobo obljubila na enem od newyorških matičnih uradov. Veliko poročno slavje pa nameravata organizirati kar v Parizu.