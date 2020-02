Obramba: Ženske so imele spolne stike z Weinsteinom zato, ker so si tega želele

Med njimi je bila nazadnje manekenka Lauren Marie Young, ki je pretekli teden povedala, da jo je Weinstein leta 2013 v newyorškem hotelu potegnil v toaletne prostore, zagrabil za oprsje in se začel samozadovoljevati. Z njima v sobi naj bi bila mehiška manekenka Claudia Salinas, ki bi naj zaprla vrata za Weinsteinom in Youngovo.

38-letna Salinasova je v ponedeljek najprej povedala, da se kaj takega ni zgodilo, sicer pa da nikoli ne bi zaprla vrat nekomu na ta način. Potem je povedala, da se je morda vse to res zgodilo, le da nje ni bilo poleg, ker bi se tega spomnila. Salinasova je Weinsteina spoznala leta 2012, spolnih odnosov pa naj ne bi imela.

Obramba je poklicala tudi nekdanjo sostanovalko domnevno posiljene žrtve Talito Maio, ki je povedala, da ni vedela ničesar o domnevnem posilstvu. Mislila je, da sta sostanovalka in Weinstein v neke vrste razmerju, ker je bila vedno prijazna do njega in ni dajala občutka, da bi bilo kaj narobe. Priznala pa je, da sta se leta 2016 sprli in ne govorita.