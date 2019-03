Obsedenosti z otroki ni skrival: kako je mogoče, da starši niso ničesar opazili?

Pretresljiva zgodba o grozodejstvih, ki naj bi se dogajala na Jacksonovi posesti Neverland, nima konca. Medtem, ko pokojnikovi svojci vztrajajo, da je nedolžen, vsa znana dejstva govorijo drugače. Pojavlja se vprašanje: zakaj se starši zlorabljenih otrok niso odzali pravočasno, če je bila glasbenikova obsedenost z otroki več kot očitna?

Dokumentarni film Leaving Neverland, predvajan v dveh delih, je v zadnjih dneh močno pretresel javnost. Sleherni posameznik, ki si je ogledal dokumentarec, je najverjetneje za vedno spremenil svoje mnenje o enem največjih glasbenih ikon vseh časov, pokojnem Michaelu Jacksonu. Medtem, ko njegovi svojci še vedno zanikajo vse obtožbe, o dokumentarcu pa pravijo, da gre za ''medijsko laž,'' ki prikazuje ''prirejene podatke,'' pa dosedaj znane informacije govorijo zgodbo zase. Ob vsem tem je verjetno najbolj zaskrbljujoče dejstvo, da Jackson nikoli ni skrival svoje naklonjenosti do majhnih otrok, ravno nasprotno: vse, kar se je dogajalo, se je dogajalo pred očmi širše javnosti. S tem so bili seznanjeni njegovi sodelavci, prijatelji, in starši vseh mladostnikov. Slednji so v dar prejemali razkošna darila, potovanja in velike količine denarja, nekateri tudi hiše. Vse to od praktično popolnega neznanca, ki je svoj prosti čas rad preživljal z njihovimi otroki, ki so spali z njim v isti postelji in od njega prejemali razkošen nakit ter večje količine denarja. Ob vseh dlje časa trajajočih opozorilnih znakih se poraja verjetno eno najpomembnejših vprašanj: kako je mogoče, da starši zlorabljenih otrok niso ničesar opazili? Kako je mogoče, da nihče ni nič posumil?

Wade Robson in James Safechuck sta Michaela idealizirala FOTO: Profimedia

Wade Robson in James Safechuck: dečka, ki sta Michaela idealizirala in bila na koncu močno prizadeta Michaela Jacksona sta v javnosti najpogosteje spremljala dva dečka: Wade Robson in James Safechuck, ki sta glasbenika močno idealizirala. V večini primerov so bili poleg tudi starši obeh dečkov, ki so Jacksona in otroka spremljali na raznih turnejah in potovanjih. Vseh dečkov, s katerimi naj bi Jackson tako ali drugače prestopil mejo, jih zlorabil oziroma se do njih vedel na popolnoma neprimeren način, je še več. Wade in Jameson sta izpostavljena iz golega dejstva, da sta nastopila tudi v dokumentarnem filmu Leaving Neverland in spregovorila o vsem, kar se je v resnici dogajalo v bližini in na posesti človeka, ki je dolgo veljal za dobrotnika in 'nedolžnega' ljubitelja vseh otrok. Jackson in Safechuck sta se spoznala leta 1987, ko je bil deček star 10 let in je z glasbenikom nastopil v reklami za Pepsi. Leto dni kasneje ga je Michael povabil na svojo turnejo Bad in takrat sta spala v isti hotelski sobi, medtem, ko so dečkovi starši spali na drugem koncu hodnika. Safechuck in glasbenik sta si bila neverjetno blizu, v nedavnem intervjuju pa je zdaj 42-letni James povedal, da ga je Jackson zlorabil več kot 100 krat, pogosto na posesti Neverland. Avstralski plesalec Wade Robson je glasbeno ikono spoznal leta 1987, potem, ko je zmagal na plesnem tekmovanju v času Jacksonove turneje v Avstraliji. Takrat petletnega Robsona je glasbenik povabil, naj se mu pridruži na odru in z njim zapleše. Dve leti kasneje je dečkova družina odpotovala v Ameriko in stopila v kontakt z Michaelom, ki jih je povabil na svojo posest Neverland. Wadeova družina se je kmalu po nastanitvi na glasbenikovi posesti odpravila na izlet v Grand Canyon, pevec pa je družino prosil, če lahko deček ostane z njim v Neverlandu. Takrat naj bi se, po pričevanju danes 37-letnega Wada, začele vrstiti spolne zlorabe.

Safechuck je bil torej star 11, Robson pa sedem let, ko naj bi ju glasbenik prvič spolno zlorabil. Potem sta začela prejemati bogata darila v obliki razkošnih ur, denarja in hiš. Staršem se domnevno nič izmed navedenega ni zdelo sumljivo. Safechuckova mama Stephanie je dejala: ''Ob tem, da je želel biti naš prijatelj, smo si mislili: O bog, kakšni srečneži smo! Z njim smo leteli v prvem razredu, se vozili z limuzino, ki nas je čakala na letališču ... Neverjetno! Živeli smo življenje bogatih in slavnih.''

Globalno slaven in prepoznaven Michael dečkov nikoli ni skrival pred očmi javnosti niti potoval ločeno od njiju. Fanta je pogosto peljal v različne trgovine in se do njiju vedel kot njun pokrovitelj, izbrala pa sta si lahko, kar sta želela. Jackson naj bi staršem pogosto v šali povedal, da je v srcu še vedno 12-letni deček, ki rad gleda risanke in preživlja čas z otroki. In če so starši za vsa prestižna darila sprejeli tovrstno razlago, so z odobravanjem pospremili tudi prošnje svojih otrok, če lahko na Michaelovih turnejah po vsem svetu spijo z njim v isti hotelski sobi in v isti postelji, medtem, ko so bili sami pogosto nameščeni na popolnoma drugem koncu hotela. Kljub temu, da se je vse dogajalo pred njihovimi očmi, so domnevno še vedno uspeli ohraniti prepričanje, da gre za popolnoma nedolžen odnos. In če starši niso opazili ničesar sumljivega: kako je mogoče, da so na glasbenikovo obnašanje ostali indiferentni tudi kolegi iz glasbenih voda, iz njegovega poklicnega okolja, kjer je preživljal največ časa? V založniški hiši Sony na to vprašanje niso želeli odgovoriti. Po pričevanju številnih drugih dečkov naj bi se glasbenik v njihovi prisotnosti samozadovoljeval, sami pa so ga pri tem morali opazovati.Gavin Arvizo in njegov mlajši brat sta bila med tistimi, ki naj bi pevca opazovali, medtem, ko se je dotikal svojega spolnega organa in obenem od njiju zahteval, naj počneta enako. Fanta sta povedala, da jima je točil ''Jezusov napitek''oziroma vino in da so si večkrat ogledali posnetke s pornografsko vsebino. Ko je policija leta 2003 pretreswla celotno posest, saj so bile vse zgodbe o tem, kaj naj bi se v Neverlandu v resnici dogajalo, že precej zaskrbljujoče, so našli ogromno posnetkov s pornografsko vsebino, Jackson pa je bil aretiran pod obtožnico, da je imel neprimerne odnose z mladostniki, mlajšimi od 14 let. Leta 2005 je bil glasbenik zaradi pomanjkanja dokazov oproščen vseh obtožb.

Raqnč Neverland je bil podoben Disneylandu FOTO: Profimedia

Druga plat zgodbe: Michael Jackson ni kriv Kljub temu, da dokumentarni film nosi negativno konotacijo in da še vedno ni jasno, kako so lahko vse zlorabe ostale tako dolgo spregledane, je veliko takšnih, ki še vedno verjamejo v Jacksonovo nedolžnost. Igralec Macaulay Culkin, ki je Michaela pobližje spoznal leta 1991, ko je nastopil v njegovem videospotu Black Or White, je dejal, da so vse obtožne popolnoma nesmiselne in absurdne. Priznal je, da je med svojim devetim in 14. letom starosti tudi sam večkrat spal v isti postelji kot Michael, a da se med njima nikoli ni zgodilo nič neprimernega. Pevcu je v bran stopil tudi njegov nečak, Taj Jackson, ki je celotno zgodbo Wada Robsona označil za laž. Podal je razlago, da Robson nikakor ni mogel biti spolno zlorabljen z Michaelove strani, saj je bil takrat v razmerju z njegovo sestrično Brandi Jackson. Spoznala naj bi se, ko je bil Wade star devet let in ostala skupaj skoraj celih devet let, do njegovega 18. leta. Pokojni glasbenik je bil tisti, ki je takrat še otroka Brandi in Wada 'spravil' skupaj. Wadeova izjava, da ga je Michael želel imeti samo zase, naj bi bila zato ''popolna izmišljotina.''

