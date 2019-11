Obsedno stanje zaradi turškega igralca, posredovala policija

Can Yaman, ki smo ga spomladi lahko gledali na POP TV v uspešnici Ko zadiši ljubezen (Dolunay), je trenutno najbolj oblegani turški zvezdnik. Ob prihodu v Madrid so ga na letališču pričakale trume gorečih oboževalk. Zaradi izrednega stanja pa je morala posredovati celo policija.

Can je evropske gledalke obnorel zahvaljujoč svoji vlogi Cana Divita v uspešnici Erkenci Kuş (Jutranja ptica). FOTO: Global Agency

V zadnjem letu je med turškimi igralci največ pozornosti in zanimanja pri gledalkah pritegnilCan Yaman, ki blesti v seriji Ko zadiši ljubezen. Postavnega zvezdnika smo pred kamero ujeli na snemanju serije Erkenci Kuş (Jutranja ptica), ki so jo zaradiodlične gledanosti podaljšali in jo snemali kar eno leto. Vloga postavnega fotografa in lastnika oglaševalske agencije mu je prinesla svetovno slavo. Potem ko je v Italiji povzročil pravo evforijo, se je ta prenesla v Španijo.

Že takoj ob prihodu na madridsko letališče Barajas ga je v nedeljo popoldne pričakala ogromna množica oboževalcev. Najbolj zveste oboževalke so si poskušale izboriti najboljše mesto, da bi med prvimi ugledale turškega zvezdnika, s katerim bi se lahko fotografirale.

Can si je želel, da bo vsakemu oboževalcu lahko namenil pozdrav, objem in fotografijo, a je bilo stanje preveč evforično. Na koncu so morali posredovati tudi policisti, s pomočjo katerih se je prerinil skozi množico do avtomobila, s katerim se je nato odpravil do hotela. Več v priloženem posnetku:

"Najlepša hvala, Madrid. To je res noro, tako velika množica ljudi na letališču. Policisti so imeli res težko. Medtem ko so mi poskušali pomagati, so postali živčni, sicer bi vas vse objel, oprostite zaradi njihove prekinitve," se je na Instagramu opravičil in zahvalil za toplo in nepozabno dobrodošlico. Medtem ko večina zvezdnikov skrbno varuje mesto nastanitve, pa je 30-letni Can na Instagramu objavil fotografijo, na kateri pozira na balkonu madridskega hotela Riu Plaza España, v katerem je tudi nastanjen.

Seveda oboževalke niso potrebovale dolgo, da bi izbrskale to informacijo in so se hitro podale pred hotel, kjer so ga čakale pozno v noč. Ampak zvezdnik jih je tokrat na žalost pustil na cedilu, saj je bil od potovanja preveč utrujen: "Vsem, ki čakajo več ure pred mojim hotelom, da bi me videli, se opravičujem. To je bilo zame res naporno potovanje in potreboval sem trden spanec. Upam, da se vam bom jutri lahko oddolžil," se je oglasil na Twitterju.

Eden najbolj obleganih turških zvezdnikov bo med obiskom Španije gostoval v oddaji Volverte a ver, ki jo vodi Carlos Sobera. Čeprav se je priljubljena serija Ko zadiši ljubezen na POP TV že iztekla, lahko uživate ob gledanju napete ljubezenske drame Vedno tvoja od ponedeljka do petka ob 21. uri na POP TV. Dramatični zapleti vas bodo do zadnjih minut pustili na trnih, zato si rezervirajte daljinca, saj bo v petek, 29. novembra, ob 21. uri na sporedu zadnja epizoda prve sezone uspešnice Vedno tvoja. Zamujene epizode vas čakajo na VOYO.