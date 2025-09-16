Obsojeni prevarant 'Tinder Swindler' na zahtevo Interpola aretiran v Gruziji

Obsojenega prevaranta Shimona Yehudaa Hayuta , bolj znanega kot Simon Leviev , so na zahtevo Interpola aretirali v Gruziji. Hayuta, ki je ogromno pozornosti požel z dokumentarcem platforme za pretočne vsebine The Tinder Swindler , so v nedeljo pridržali ob prihodu na mednarodno letališče Batumi na jugozahodu države.

Med letoma 2017 in 2019 naj bi 34-letnik uporabljal aplikacijo za zmenke, kjer se je predstavljal kot sin milijarderja diamantnega mogotca Leva Levieva in žrtve ogoljufal za več kot 8,5 milijona evrov. V dokumentarcu iz leta 2022 so trdili, da je ustvaril lažno spletno persono, s katero naj bi žrtve zvabil v čustvene in finančne zaplete. Te naj bi potem, ko se je z zasebnimi letali in osebnimi stražarji pretvarjal, da je milijarder, prosil za pomoč.

V dokumentarcu je bilo navedeno, da je po pridobitvi zaupanja žensk poslal sporočilo, v katerem jim je dejal, da njegova kreditna kartica ne deluje, in jih prosil, naj mu odprejo novo na njihovo ime. Hayut je zanikal vse obtožbe proti sebi. Dejal je, da ni prevarant in ni lažnivec, temveč zakonit poslovnež, ki je obogatel s kriptovalutami.

Leta 2019 je bil aretiran zaradi goljufije, ponarejanja in tatvine. Obsojen je bil na 15 mesecev zapora, od tega je zaradi pandemije covida prestal zgolj pet mesecev. Izraelcu je bilo naloženo tudi plačilo odškodnine žrtvam v višini 40.000 evrov in globe v višini 5300 evrov zaradi posedovanja ponarejenega potnega lista.

Hayutov odvetnik je izraelskim medijem po poročanju The Guardian povedal, da razlogi za njegovo aretacijo niso znani. "Z njim sem se danes zjutraj pogovarjal po tem, ko so ga pridržali, vendar še ne razumemo razloga," so dejali in dodali: "Prosto potuje po svetu."

Ena od žensk, ki je nastopila v dokumentarcu, ki je bila stara 29 let, ko je hodila s Hayutom, je povedala, da mu je v času njune zveze dala več kot 229.000 evrov. Cecilie Fjellhøy je povedala, da jo je Hayut prepričal, potem ko ju je z zasebnim letalom pripeljal iz Londona v Bolgarijo na njun prvi zmenek.