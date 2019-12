Obtožbe na račun princa Andrewa: To ni samo strašljiva zgodba o seksu

Britanski princ Andrew , sin kraljice Elizabete , zadnje čase polni časopise predvsem zaradi prijateljevanja s pokojnim Jeffreyjem Epsteinom , milijarderjem, ki ga je obtožnica bremenila zlorab in posilstev mladoletnih deklet. Ena od žrtev je bila tudi Virginia Giuffre , ki je že leta 2016 na sodišču pričala, da je imela spolne odnose s princem, ko je bila stara 17 let. Virginia je dejala še, da je bila prisiljena v spolne odnose z britanskim princem ob treh različnih priložnostih, dotične obtožbe pa je Buckinghamska palača večkrat zanikala. Med dokazi, da se princ in Virginia poznata, je tudi skupna fotografija, toda Andrew trdi, da je fotografija ponaredek.

"Bilo je grozno. Sedela sem na postelji, zgrožena in polna sramu. Pravkar me je zlorabil član kraljeve družine. Zaradi teh ljudi sem bila v verigah." Povedala je tudi, da se je domnevno spolno srečanje začelo v kopalni kadi, vendar "ni trajalo zelo dolgo, celoten postopek. Bilo je gnusno. Ni bil zloben ali kaj podobnega. Nato je vstal, rekel hvala ter odšel ven," je povzel intervju The Guardian. "Tega nisem pričakovala od kraljeve osebe. Tega nisem pričakovala od nekoga, ki je del občudovane kraljeve družine ... Nisem mogla dojeti, kako najvišji nivoji vlade, ljudje z močjo dopuščajo, da se to zgodi – ne le, da so to dovolili, ampak v tem tudi sodelujejo."

O tem, kaj se je dogajalo, je sicer Virginia sicer že govorila, njene besede so zapisane tudi v sodnih papirjih, ki so jih uporabili proti Epsteinu in princ je že večkrat zanikal vse obtožbe, ki so letele nanj – čeprav obstaja fotografija, na kateri objema dekle, je trdil, da dekleta ni nikoli spoznal. "Vse to je sranje. On ve, kaj se je zgodilo. Jaz vem, kaj se je zgodilo. Samo eden govori resnico, in to sem jaz," je še odločno komentirala.