Obsodbe policista Dereka Chauvina so se razveselili tudi številni zvezdniki

Odzivi na razsodbo policistu pa prihajajo tudi iz vrst glasbenih zvezdnikov, igralcev in drugih znanih oseb. Veselje ob razsodbi sodišča, v kateri so nekdanjega policista Dereka Chauvina obtožili umora Georgea Floyda, kateremu je zdaj obsojeni policist več kot devet minut klečal na vratu, so na družbenih omrežjih javno izrazili Mariah Carey, LL Cool J, Ciara, Cardi B in mnogi drugi.