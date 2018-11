'Obtožbe so lažne, nisem prevaral žene!'

31-letni Kit Harington, igralec priljubljene serije Igra prestolov, se je pred kratkim znašel na udaru obtožb, da je prevaral svojo soprogo Rose Leslie, s katero sta si večno zvestobo prisegla konec junija letos.

Po poročanju revije The Sunin številnih drugih tujih medijev, naj bi 31-letnik svojo boljšo polovico prevaral z rusko manekenko Olgo Vlaslovo v času, ko sta bila še zaročena. Govorice naj bi sprožila Vlaslova z objavo fotografije golega moškega, ki leži na postelji in je na las podoben Haringtonu. Manekenka ruskih korenin je zatrdila, da je na fotografiji slavni igralec in da sta imela pred časom strastno afero, ki je trajala približno mesec dni. Spoznala naj bi se v Luksemburgu pred Kitovo poroko in se nadaljevala videvati tudi potem, ko si je ta že nadel poročni prstan.