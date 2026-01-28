Obtožbe v elitni poslovalnici Toma Forda: spolne usluge in intimne fotografije

Eden najuspešnejših prodajalcev v elitnem butiku Toma Forda v Miamiju obtožuje vodjo butika, da je izbranim strankam ponujala spolne usluge in intimne fotografije, v zameno pa od njih pričakovala, da bodo ostali zvesti kupci, druge zaposlene pa za napredovanja prisilila, da so pri tem sodelovali z njo. Ti so na leto zaslužili tudi do 167.000 evrov, stranke, ki so pri njih največ zapravile, pa so jih dvakrat na leto peljali v Milan na modno revijo.

Pop-up poslovalnica Toma Forda v Miamiju 4. decembra 2025. FOTO: Profimedia

Pritožbe zoper delovne razmere je pri Komisiji za enake možnosti zaposlovanja vložil eden od zaposlenih, ki trdi, da je poslovodja, visoka, vitka in urejena ženska, ki je znana pripadnica družbene smetane, pogosto nudila dodatne ugodnosti, podjetje pa je ob tem zamižalo na eno oko. Kot trdi, mu je vodja o posebnih uslugah strankam zaupala leta 2020 in razkrila, da ima posebna razmerja z več bogataši, med katerimi je tudi premožen filmski režiser, ki ga v dokumentih imenujejo gospod B. Vodja naj bi ga sčasoma začela vključevati v svoje načrte, njegova naloga pa je bila varovanje, medtem ko je ona v garderobi gospodu B nudila spolne usluge.

Tom Ford je podjetje prodal leta 2023. FOTO: Profimedia

"Želela je, da zamotim njegovo ženo z ličenjem, ko je bila intimna z njim v garderobi. Pozneje se je hvalila, da sta bila intimna tudi v njegovem avtomobilu in od mene zahtevala, da ji popravim ličila, uporabil pa sem lahko le produkte iz butika," je zapisal v izjavi. Dodal je, da je pri njenem načinu poslovanja sodeloval, ker je potreboval pomoč pri napredovanju in tako ohranjal status najboljšega prodajalca, hkrati pa se jo je bal zavrniti, da se mu ne bi maščevala. Zgodilo naj bi se tudi, da je organizirala trojček z njo in enim od izvršnih direktorjev poslovanja.

Eden od zaposlenih se je pritožil nad delovnimi pogoji v podjetju. FOTO: Profimedia