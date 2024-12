Obtožbe zoper igralca Aleca Baldwina dokončno zavrnjene.

Posebna tožilka Kari Morrissey je umaknila pritožbo na julijsko odločitev sodišča, ki je zavrnilo obtožbe zoper Aleca Baldwina. Te so ga bremenile nenamernega uboja direktorice fotografije Halyne Hutchins med vajo za snemanje filma Rust v okolici Santa Feja oktobra 2021. "Današnja odločitev o opustitvi pritožbe dokončno pritrjuje temu, kar smo Alec Baldwin in njegovi odvetniki govorili od začetka: da je šlo za nepopisno tragedijo, vendar Baldwin ni storil nobenega zločina," sta povedala njegova zagovornika Luke Nikas in Alex Spiro.