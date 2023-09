Obtožbe zoper Russlla Branda: posilstvo in spolni napad na 16-letnico

Obtožbe zoper Russlla Branda po skupni preiskavi razkrivajo časopisa The Sunday Times in The Times ter britanska oddaja Dispatches na Channel 4 . Incidenti naj bi se zgodili med letoma 2006 in 2013, ko je bil Brand voditelj na BBC Radio 2 in Channel 4 ter je igral v številnih hollywoodskih filmih.

'Nisem mogla dihati, potiskala sem ga vstran'

The Times poroča, da se je prvi incident zgodil leta 2006, ko je bil komik star 30 let, ženska, ki ga obtožuje napada, pa 16 let. Povedala je, da jo je Brand na njunem prvem zmenku prosil, naj potrdi svojo starost, in ji rekel: "Vseeno mi je, če imaš 12 let ... Moram vedeti, kje sem pravno gledano." Dejala je, da jo je med čustvenim in nadzorovanim odnosom večkrat poklical "otrok". Med drugim ga obtožuje, da je nekoč med spolnim odnosom brez njene vednosti odstranil kondom in jo na njegov 31. rojstni dan spolno napadel, ko ji je v grlo sili svoj spolni ud. "Nisem mogla dihati, potiskala sem ga vstran, on pa se ni hotel umakniti," je povedala. "Na koncu sem ga morala močno udariti v trebuh, da sem ga spravila s sebe. Jokala sem in rekel je: 'Oh, tako ali tako sem hotel samo videti, kako se ti razmaže maskara.'"

Druga anonimna ženska trdi, da jo je Brand julija 2012 posilil v svojem domu v Los Angelesu. Dejala je, da je želela oditi domov, a jo je komik pričakal gol in jo ob steni poljubil. Ko je odkorakal do druge stene, ker se mu je želela izmakniti, se je njena torba zataknila ob veliko sliko, takrat pa je do nje znova prišel Brand in ji začel slačiti spodnje perilo. Dejala je, da se ni mogla premakniti, ker jo je potiskal ob steno, nato pa jo je brez kondoma posilil. Za The Times je še povedala , da je pozneje tistega dne odšla na obravnavo v krizni center za posilstva, ob čemer časnik navaja, da je videl njeno zdravstveno kartoteko, ki to potrjuje.

'Kričala sem v upanju, da se rešim'

Tretja ženska, ki prav tako ostaja anonimna, je bila Russllova sodelavka. Trdi, da jo je spolno napadel v začetku leta 2013 in ji zagrozil s pravnim postopkom, če bo komu drugemu povedala za svoj obtožbo. Za The Times je povedala, da jo je igralec proti njeni volji spravil na posteljo ter jo začel poljubljati in slačiti. "Mislim, da je imel roke pod mojimi hlačami, a jaz sem se tako močno borila in tako močno sem kričala v upanju, da se nekako rešim." Ko ga je še naprej rotila, naj se umakne z nje, je popustil, a je bil po njenih besedah zaradi tega jezen in jo je odpustil. Dodala je: "Ne vem, kakšna je dejanska definicija spolnega napada, a zdi se mi, da se je zgodilo to. Ni me posilil." Spolnega napada igralca obtožuje tudi četrta ženska, ki prav tako trdi, da jo je Brand fizično in čustveno zlorabljal.

Vse štiri ženske so svojo zgodbo anonimno delile med sobotno oddajo Dispatches. Časnik The Times je medtem delil še pripoved Jordan Martin, Brandovega bivšega dekleta. Ta je obtožbe zoper zvezdnika navedla leta 2014 v svoji knjigi kNot: Entanglement with a Celebrity. Zapisala je, da jo je Russell spolno napadel ter jo fizično in čustveno zlorabljal šest mesecev, ko sta bila v razmerju leta 2007. Za časnik je potrdila, da je njen zapis v knjigi točen, v Dispatches pa so navedli, da Martinova v dokumentarcu ni želela sodelovati, vendar stoji za svojimi obtožbami.