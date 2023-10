Obtožbe zoper Russlla Branda preiskuje tudi policija doline Temze

Russell Brand se je znašel v še eni ločeni preiskavi zaradi obtožb nadlegovanja in zasledovanja. Nove obtožbe bo obravnavala policija doline Temze, kot so sporočili s policije, pa jih je pred dvema tednoma kontaktirala ženska, ki je posredovala nove informacije. Da so prejeli več prijav prekrškov v povezavi s spolnim nasiljem, je potrdila tudi Metropolitanska policija.

Russell Brand je bil obtožen posilstva in spolnih napadov v obdobju sedmih let, ko je bil na vrhuncu slave. Obtožbe so bile podane v skupni preiskavi Sunday Timesa, Timesa in Channel 4 Dispatches. Zadnje obtožbe, ki so bile podane na policijo doline Temze, naj bi že med letoma 2018 in 2022 večkrat podala ista ženska, a policija glede prijave ni ukrepala. Komik je žensko leta 2017 obtožil nadlegovanja.

icon-expand Russell Brand FOTO: Profimedia

Policija je potrdila, da preučuje nove informacije, vendar "ne morejo komentirati preiskave, ki še poteka". Komik in igralec je pred tem zanikal "zelo resna kazniva dejanja" ter "izjemno grozljive in agresivne napade", ki jih po njegovih besedah "popolnoma zavrača". V medijih pa so najprej zaokrožile zgodbe štirih žensk, ki so Branda obtožile spolnih napadov med leti 2006 in 2013.

Preiskava medijev, ki je bila objavljena 16. septembra, navaja, da je pokazal tudi plenilsko in nadzorovalno vedenje ter se neprimerno obnašal na delovnem mestu. 48-letnik je dejal, da so bili njegovi odnosi vedno sporazumni. Odgovor na obtožbe o nedavnih spolnih zlorabah, o katerih je Met poročal septembra, je Brand v živo podal na platformi Rumble.

Igralec in komik je bil kritičen do osrednjih medijev, vendar se ni neposredno dotaknil obtožb proti njemu. Dejal je, da obstaja "očitno usklajeno prizadevanje med tradicionalnimi mediji in državo, da bi utišali neodvisne glasove".