Obtožbe zoper Woodyja Allena v novi dokumentarni seriji: To je le vrh ledene gore

V najnovejši seriji, ki predstavlja zgodbo Woodyja Allena in njegove družine ter govorice, ki so se začele pojavljati v 90. letih, se režiser znova sooča z obtožbami, ki se jih več kot očitno ne more rešiti že več desetletij. Kaj se je dogajalo, kaj je res in kaj ne? Vse to naj bi razkrila nova serija o režiserju, njegovi nekdanji ženi Mii Farrow in njuni družini.

Dokumentarna serija, ki ima štiri dele, se imenuje Allen vs. Farrow (Allen proti Farrowovo, op. a.) in bo prvič podrobneje prikazala dogajanje v zvezi z obtožbami spolnega nadlegovanja mladoletnic, s katerimi se sooča Woody Allen. V dokumentarni seriji bo kar nekaj dokazov (videoposnetkov, dokumentov in zvočnih posnetkov), ki naj bi dokazovali, da Allen še zdaleč ni nedolžen. Štiridelna preiskovalna dokumentacija, ki so jo pripravili ustvarjalci serije, Kirby Dick, Amy ZieringinAmy Herdy, spremlja trditve o zlorabi, sodni postopek ter sporno razmerje med Allenom inSoon-Yi, sicer posvojeno hčerjo režiserjeve žene Mie Farrow. Povzeli bodo tudi vse družinske travme, ki so se zgodile v naslednjih letih, in zgodbe, ki so se kasneje začele pojavljati.

icon-expand Woody Allen FOTO: AP

Hči Mie Farrow, Dylan Farrow, namreč Allena obtožuje spolnega nadlegovanja v otroštvu. "Kdo na tem svetu bi si mislil kaj takšnega o Woodyju Allenu? Sama nisem mogla verjeti. Preprosto nisem mogla verjeti!" ogorčeno pove Mia v napovedniku serije. Poleg Mie sta za novo serijo dala intervju tudi Dylan in Ronan Farrow. Spregovorili pa so tudi družinska prijateljicaCarly Simon, tožilec Frank Maco, nekateri drugi sorodniki, preiskovalci, strokovnjaki, psihologi in nekateri očividci. "Ne glede na to, kaj mislite, da veste, je to le vrh ledene gore," pa v napovedniku pove danes 35-letna Dylan Farrow, ki trdi, da jo je očim v otroštvu zlorabljal.

icon-expand Woody Allen in Mia Farrow leta 1983. FOTO: AP

Woody Allen in Mia Farrow sta se spoznala leta 1979, njuna zveza pa se je začela leto kasneje. V desetih letih, med letoma 1982 in 1992, je Mia nastopila v kar 13 filmih svojega izbranca. Imela sta tesno razmerje in sta si želela tudi otrok. Mia je v zvezo sicer prišla s sedmimi otroki: tremi biološkimi sinovi iz zakona z Adrejem Previnom, tremi posvojenimi deklicami in enim posvojenim dečkom. Ena od posvojenk je bila tudi Soon-Yi, s katero je Woody prevaral Mio in šokiral javnost. Za njuno zvezo je Mia izvedela, ko je na kaminu pri Woodyju doma našla njune gole fotografije. Woody se sicer vseskozi brani, da Mijinim otrokom ni bil oče v pravem pomenu besede in jih v času njune 12-letne zveze niti ni posvojil.

icon-expand Woody in Soon-Yi (posvojenka Mie Farrow) sta se poročila leta 1997. FOTO: Profimedia

Prav leta 1992 pa so v javnost prišle tudi prve obtožbe, da naj bi Woody spolno zlorabil Dylan Farrow, eno od Mijinih hčera. Za spolno nadlegovanje je Mia izvedela od varuške, ki je Allena videla z glavo v naročju takrat mladoletne Dylan. Mladoletnico je mama soočila s tem in jo vprašala, kaj se je zgodilo, ta pa ji je priznala, da se je režiser dotikal intimnih delov njenega telesa. Allen je takrat zanikal vse obtožbe in jih zanika še dandanes. Režiserjev medijski predstavnik ni želel komentirati zadeve, poročata Varietyin Fox News. V dokumentarni seriji Woody in Previn (Dylanin oče, op. a.) nista sodelovala.