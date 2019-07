Obtoženemu raperju v bran stopil predsednik Trump

Glasbenik je bil namreč, po zadnjih informacijah, obtožen napada, švedski državni tožilec Daniel Suneson pa je v izjavi za javnost povedal, da je glasbenik storil kriminalno dejanje – neglede na to, ali in če je šlo za samoobrambo. ASAP Rocky tako ostaja v priporu do naslednje sodne obravnave, ki bo potekala čez približno dva tedna. Če bo spoznan za krivega, mu grozi zaporna kazen v višini do dveh let.

Švedske oblasti naj bi Rockyju, med drugim, onemogočile pravico do odvetnika, njegovi oboževalci in podporniki pa že nekaj dni pozivajo javnost k podpisu peticije za njegovo izpustitev na prostost. Obenem so prepričani, da je glasbenik zaprt v nečloveških in nehigienskih razmerah.

Trumpov odziv

Ameriški predsednik Donald Trump se je v aretacijo ASAP Rockyja vmešal potem, ko sta ga za pomoč prosila zakonca Kanye West in Kim Kardashian West. Slednja sta s predsednikom že v preteklosti govorila o pomembnosti zaporniške reforme na ameriških tleh, za revijo TMZ pa sta tokrat potrdila, da lobirata pri Trumpovem kabinetu za vso podporo v primeru ASAPove osvoboditve. V stik naj bi najprej stopila s Trumpovim zetom in višjim svetovalcem, Jaredom Kushnerjem. Resničnostna zvezdnica se je ob obljubljeni pomoči na svojem uradnem Twitter profilu zahvalila vsem tistim, ki so se zavzeli za ASAPovo osvoboditev ter napisala: ''Cenim vašo predanost na področju reforme sodnega sistema.''