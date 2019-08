Obtoženi raper po enem mesecu pripora na prostosti

Dlje časa se že govori o Rakimu Myersu oziroma ASAP Rockyju , ki je bil skupaj s svojima prijateljema Bladimirjem Cornielom in Davidom Rispersom obtožen fizičnega napada 19-letnika na Švedskem. Državni tožilec Daniel Suneson pa je v izjavi za javnost povedal, da je glasbenik storil kriminalno dejanje – ne glede na to, ali in če je šlo za samoobrambo. Sodišče je tako po dolgi obravnavi končno sprejelo sklep, da ameriškega raperja izpustijo iz pripora vsaj do končne razsodbe, ki bo čez približno dva tedna. Švedski tožilci naj bi priporočali vsaj šestmesečno kazen.

Raper ni izgubljal časa in se takoj po izpustu iz zapora zahvalil vsem, ki so ga podpirali v teh težkih časih. Na Instagramu je ob fotografiji zapisal dolgo sporočilo: "Hvala vam iz srca, vsem mojim oboževalcem, prijateljem in vsem po celem svetu, ki so me podpirali v zadnjih nekaj tednih," je zapisal z velikimi tiskanimi črkami in dodal, "Ne vem, kje naj začnem, tako sem vam hvaležen. To je bila ena težjih izkušenj v mojem življenju, tako ponižanega se nisem še nikoli počutil. Moram se zahvaliti tudi sodišču, da so meni in prijateljema omogočili, da se vrnemo k svojim družinam in prijateljem. Hvala še enkrat za vso ljubezen in podporo."