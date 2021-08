Obtoženka o R. Kellyju: Prisilil me je, da sem se oblačila v šolarko

Nekdanjemu zvezdniku R&B glasbe R. Kellyju še vedno sodijo zaradi obtožb zlorabe mladoletnic. Pred dnevi so nadaljevali sojenje v New Yorku, kamor so zvezdnika premestili iz Chicaga, proti njemu pa je pričala Jerhonda Pace, prva, ki je javno spregovorila o Kellyjevem ravnanju. Pričalo naj bi še več žensk in vsaj en moški, obtožbe pa segajo vsaj 20 let nazaj.

Jerhonda Pace, sedaj 28-letna ženska, je na sodišču pričala zoper zvezdnika R. Kellyja, ki jo je po njenih besedah zlorabljal, ko je bila še mladoletna. Dejala je, da ju je zvzednik snemal med spolnimi odnosi, občasno pa se morala oblečti kot šolarka. Pred porotniki je dejala, da je pevec vedel, da ima šele 16 let, sam pa je bil takrat star 40. icon-expand R. Kelly FOTO: Profimedia Dejala je, da je zvezdnik od nje zahteval, da nosi čopke in se oblači kot šolarka, med spolnimi odnosi pa ju je snemal. R. Kelly vse obtožbe zanika, njegov odvetik pa je med navzkrižnim zasliševanjem dejal, da je Priceova pomešala datume, v resnici pa da je ga je ona zapeljevala. "Zapeljevala si ga, ni res?" je dejal njegov odvetnik Deveraux Cannick. Poroti so prikazali fotografije iz njenega telefona, s katerih je bila vidna komunikacija med njo in zvezdnikom iz januarja 2010, vključno z njegovim sporočilom, naj jo pokliče. Grozodejstva, ki jih je R. Kelly izvajal nad ženskami, so predstavljena v dokumentarnem filmu in seriji, ki si ju lahko ogledate na VOYO. Jerhonda Pace se je izpostavila tudi v dokumentarnem filmu iz leta 2019, v katerem je dejala, da je veliko časa preživela v njegovem dvorcu, kjer ji je bilo povedano, kako naj se oblači, upoštevati je morala določena pravila, imeti pa je morala celo dovoljenje, da lahko gre na stranišče. Pevec naj bi ji zapovedal, da mora ljudem lagati, da je stara 19 let, in se obnašati, kot da je stara 21. PREBERI ŠE Tožilka R. Kellyja označila za plenilca, ki mu je slava omogočila dostop do mladih ljudi Peceova je prva priča, ki je javno spregovorila na sojenju v New Yorku. V poroti je prisotnih sedem anonimnih moških in pet anonimnih žensk. Če bo spoznan za krivega, bo v zaporu preživel kar nekaj let. Zvezdnik še vedno trdi, da je nedolžen.