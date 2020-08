Natalia Oreiro obujala spomine: Ne morem verjeti, da si ista

Le kdo se ne spomni uspešnice Divji angel, v kateri sta leta 1998 navduševala Facundo Arana in Natalia Oreiro, ki smo jo vzljubili zaradi vloge fantovskega dekleta Milagros? Zvezdnika, ki sta danes zelo dobra prijatelja, sta ugodila oboževalcem in se v skupnem pogovoru v živo oglasila na Instagramu, kjer sta razkrila marsikatero skrivnost.

Nekatere vloge so večne in kot kaže, sodita vlogi Milagros, krajše Mili in Iva, ki sta ju leta 1998 v telenoveliDivji angel(Muñeca Brava)odigralaNatalia Oreiro in Facundo Arana, med njih. Priljubljena igralca še danes okušata slavo, ki jima jo je prinesel ta prvi skupni projekt. Po nekaj letih, natančneje 2006, pa sta znova nastopila skupaj v seriji Sos mi vida (Razigrani par).

Natalia z urugvajskimi koreninami in argentinski igralec Facundo sta pred kratkim na Instagramu objavila pogovor, v katerem sta razkrila marsikatero skrivnost iz njunih življenj in snemanj. Med drugim tudi to, da je Facundo Natalio spoznal pred snemanjem uspešnice Divji angel v začetku 90. letih, ko je kot najstnica prepevala v enem od barov s karaokami v Argentini, on pa je igral na saksofon.

Ko sta snemala uspešnico Divji angel, ki je imela rekordnih 270 epizod, nista bila tesna prijatelja, ampak sta imela bolj kot ne le profesionalen odnos. Njuno prijateljstvo pa se je poglobilo pri njunem drugem skupnem projektu Razigran par (Sos mi vida) in to prijateljstvo traja še danes. Oboževalce pa seveda najbolj zanima, če bosta še kdaj skupaj sodelovala. 48-letni Facundo je komentiral: "Mene so to vprašali že 75.000 in vsakemu odgovorim, da ko dobim ponudbo na mizo, jo takoj sprejem, in za povrhu še zastonj …" Natalia mu je skočila v besedo in pristavila: "Ne govori tega. Narediva tako: Tudi jaz ponudbo sprejmem, ampak bom zaračunala za oba (smeh)." Facundo se je z njenim predlogom strinjal.

43-letna simpatična igralka in pevka je v pogovoru priznala, da po koncu posameznega projekta vedno odnese kakšno stvar od svojega lika domov za spomin. Tako ima še vedno shranjen črtasti pulover in rdečo športno čepico, ki jo je v seriji Divji angel na začetku zgodbe nosil njen lik. Med pogovorom (v videu na približno 16 minuti) se je oblekla v lik in njen soigralec se je prijel za glavo, saj ni mogel verjeti, da se Natalia po 22 letih skoraj nič ni spremenila. "Ne morem verjeti. Ista si. Kako je to mogoče? Jaz sem videti kot Ivov stric. Kaj se je zgodilo (smeh). Nati, ista si. Res, ne morem verjeti," je bil presenečen Facundo, ki se je glede staranja pošalil na svoj račun.

Zvezdnika sta med drugim še izdala, da je vse like v seriji poimenovala prav Natalia, ki je tudi spremenila prvotni konec zgodbe. "Producenti so želeli, da bi se po najini poroki usedla v avto in se odpeljala. Nato bi naju na ulici ustavilo neko dekle, ki bi v naju vrgla jajca. To dekle bi bila nova Cholito (vzdevek Nataliinega lika v telenoveli Divji angel, op.a.) in potem sem producentom odvrnila: 'Cholito je samo ena (smeh).' In da mora biti konec zgodbe takšen, da ne izdaš lika in da se ta vrne k svojemu poreklu. Najlepše v zvezah je to, da se partnerja podpirata in se sprejmeta takšna, kot sta, ne da se eden spreminja za drugega ali obratno," je pojasnila svoje stališča in za konec dodala, da je produkcija njen predlog upoštevala, zato se je Natalia v zadnjem prizoru Divjega angela v poročni obleki podila po zelenici za nogometno žogo.