Očarljiva Nicole Kidman in Keith Urban se ne bojita pokazati čustev

Keith Urban, s katerim ima igralka dve hčerki, 13-letno Sunday Rose in 10-letno Faith Margaret , se je odločil za klasično moško obleko, črno srajco in kravato. Zaljubljenca, ki sta poročena že več kot 15 let, nimata težav z izkazovanjem čustev v javnosti in se tudi pred fotografi večkrat sprehodila z roko v roki ter si namenita zaljubljene poglede. In tudi tokrat je bil tako.

Slavna zakonca Nicole Kidman in Keith Urban sta bila na slavnostni premieri videti neizmerno srečna. Za tokratno posebno priložnost sta izbrala elegantna oblačila. 54-letna zvezda večera, ki ji je z izbiro oblačil pomagala stilistka Julia von Boehm , je nosila čudovito bleščečo zeleno obleko z vzorcem in kratkimi rokavi ter barvno ujemajočo torbico znamke Roger Vivier. Svoj elegantni videz je dopolnila s srebrnimi čevlji znamke Aquazzura, kodraste lase pa je imela tokrat visoko spete.

Nicole je ena tistih srečnic, ki ima v karieri popolno podporo svojega moža, ki ji vedno stoji ob strani in jo spodbuja.

"Zelo me podpira. On je tam in mi reče: 'Verjamem, da zmoreš, imaš to. Kaj moramo storiti, da te podpremo?' To ga dela fantastičnega partnerja v življenju," je Kidmanova povedala za Extra na nedavni premieri filma v New Yorku.

Biografski film Being the Ricardos pripoveduje zgodbo zakonskega para Bell-Arnaz. Poročena sta bila med letoma 1940 in 1960. Skupaj sta se pojavila tudi pred kamerami v legendarni televizijski seriji I love Lucy. Nicole Kidman je stopila v čevlje legendarne komičarke Lucille Ball, Javier Bardem pa je zaigral v vlogi njenega soproga, kubansko-ameriškega igralca Desija Arnaza.