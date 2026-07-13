Očarljiva princesa Catherine znova navdušila na finalu Wimbledona

Teniški turnir v Wimbledonu brez princese Catherine preprosto ne bi bil enak. Priljubljena žena princa Williama zato tudi letos ni mogla manjkati najprej na tribunah ob zelenici, nato pa tudi ob zaključku finala, ko je kot pokroviteljica turnirja zmagovalcu podelila pokal. Tudi letos ga je, že drugo leto zapored, osvojil Italijan Jannik Sinner.

Teniški turnir v Wimbeldonu brez princese Catherine preprosto ne bi bil enak. FOTO: Profimedia

A ne le teniški zvezdnik, veliko pozornosti je s svojo pojavo pritegnila prav 44-letnica. Catherine je za to priložnost namreč izbrala zeleno midi obleko, ki je poudarjala njen status in spoštovanje do tradicije kluba. Poleg elegantne oprave s spuščenimi valovitimi lasmi jo je ves čas krasil tudi njen znameniti nasmeh, s katerim navdušuje številne Britance. Znova je namreč dokazala, zakaj jo po princesi Diani številni vidijo kot kraljico ljudskih src.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Princesa Catherine je bila ves čas nasmejana. Profimedia

Kot ponosna pokroviteljica vedno podeljuje pokal. Profimedia

S hčerko princeso Charlotte sta veselo navijali. Profimedia

Nasmeh, ki osvaja Britance. Profimedia

Princesa Catherine je pozdravljala občinstvo. Profimedia

Zaradi sonca si je 44-letnica senco delala tudi s klobukom. Profimedia

Kraljeva družina ob prihodu Profimedia

Poleg Catherine so bili prisotni tudi njeni otroci in soprog. Profimedia















Princesi so na turnirju družbo delali tudi njeni otroci in soprog. 12-letni princ George in 11-letna princesa Charlotte sta se izkazala za prava veterana tovrstnih dogodkov, saj se turnirja redno udeležujeta že od osmega leta starosti. Ob prihodu v kraljevo ložo so bili vsi člani družine deležni stoječih ovacij, kar priča o njihovi priljubljenosti med občinstvom. Med tekmo sta mati in hči pogosto kramljali in komentirali dogajanje na zelenici. Najmlajšega člana, princa Louisa, letos ni bilo na spregled, kljub temu da je dopolnil starost osmih let.

Princesa Catherine ob predaji pokala zmagovalcu Janniku Sinnerju. FOTO: Profimedia

Vrhunec dneva je bil nedvomno trenutek, ko je Kate stopila na igrišče, da bi Sinnerju, ki je po štirih urah dvoboja premagal Alexandra Zvereva predala kultni srebrni pokal. Ob predaji je zmagovalec od 44-letnice prejel tudi čestitke za svojo borbenost. Pred podelitvijo se je princesa srečala tudi z osebjem turnirja in britanskim teniškim igralcem Arthurjem Feryjem, ki je s svojim napredovanjem do polfinala presenetil športno javnost. Celoten dogodek je še enkrat utrdil močno vez med britansko monarhijo in enim najpomembnejših športnih dogodkov na svetu.