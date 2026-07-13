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Očarljiva princesa Catherine znova navdušila na finalu Wimbledona

London, 13. 07. 2026 12.51 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
K.A.
Princesa Catherine

Kot veleva tradicija pokroviteljice teniškega turnirja v Wimbledonu, je tudi letos princesa Catherine podelila pokal zmagovalcu turnirja. Tokrat ga je iz rok žene princa Williama prejel Italijan Jannik Sinner, 44-letnica pa je znova poskrbela, da so bile vse oči uprte vanjo. V elegantni zeleni obleki in s širokim nasmehom na obrazu je pokazala, zakaj jo Britanci obožujejo.

Teniški turnir v Wimbledonu brez princese Catherine preprosto ne bi bil enak. Priljubljena žena princa Williama zato tudi letos ni mogla manjkati najprej na tribunah ob zelenici, nato pa tudi ob zaključku finala, ko je kot pokroviteljica turnirja zmagovalcu podelila pokal. Tudi letos ga je, že drugo leto zapored, osvojil Italijan Jannik Sinner.

Teniški turnir v Wimbeldonu brez princese Catherine preprosto ne bi bil enak.
Teniški turnir v Wimbeldonu brez princese Catherine preprosto ne bi bil enak.
FOTO: Profimedia

A ne le teniški zvezdnik, veliko pozornosti je s svojo pojavo pritegnila prav 44-letnica. Catherine je za to priložnost namreč izbrala zeleno midi obleko, ki je poudarjala njen status in spoštovanje do tradicije kluba. Poleg elegantne oprave s spuščenimi valovitimi lasmi jo je ves čas krasil tudi njen znameniti nasmeh, s katerim navdušuje številne Britance. Znova je namreč dokazala, zakaj jo po princesi Diani številni vidijo kot kraljico ljudskih src.

Princesi so na turnirju družbo delali tudi njeni otroci in soprog. 12-letni princ George in 11-letna princesa Charlotte sta se izkazala za prava veterana tovrstnih dogodkov, saj se turnirja redno udeležujeta že od osmega leta starosti. Ob prihodu v kraljevo ložo so bili vsi člani družine deležni stoječih ovacij, kar priča o njihovi priljubljenosti med občinstvom. Med tekmo sta mati in hči pogosto kramljali in komentirali dogajanje na zelenici. Najmlajšega člana, princa Louisa, letos ni bilo na spregled, kljub temu da je dopolnil starost osmih let.

Princesa Catherine ob predaji pokala zmagovalcu Janniku Sinnerju.
Princesa Catherine ob predaji pokala zmagovalcu Janniku Sinnerju.
FOTO: Profimedia

Vrhunec dneva je bil nedvomno trenutek, ko je Kate stopila na igrišče, da bi Sinnerju, ki je po štirih urah dvoboja premagal Alexandra Zvereva predala kultni srebrni pokal. Ob predaji je zmagovalec od 44-letnice prejel tudi čestitke za svojo borbenost. Pred podelitvijo se je princesa srečala tudi z osebjem turnirja in britanskim teniškim igralcem Arthurjem Feryjem, ki je s svojim napredovanjem do polfinala presenetil športno javnost. Celoten dogodek je še enkrat utrdil močno vez med britansko monarhijo in enim najpomembnejših športnih dogodkov na svetu.

Razlagalnik

Wimbledon, uradno znan kot Prvenstvo v Wimbledonu, je najstarejši in najbolj prestižen teniški turnir na svetu. Ustanovljen je bil leta 1877 in se odvija v All England Lawn Tennis and Croquet Clubu v Londonu. Turnir je edini izmed štirih turnirjev za grand slam, ki se še vedno igra na naravni travi, kar mu daje poseben zgodovinski čar. Znan je tudi po svojih strogih pravilih, vključno z obvezno belo opremo za igralce in tradicijo kraljeve lože, kjer člani britanske kraljeve družine spremljajo tekme.

Princesa Diana, rojena kot Diana Spencer, je bila prva žena britanskega kralja Karla III. in mati princa Williama ter princa Harryja. V javnosti je postala izjemno priljubljena zaradi svojega humanitarnega dela, sočutja do revnih in bolnih ter iskrenega odnosa do ljudi, kar je bilo v nasprotju s takratno togostjo kraljeve družine. Naziv 'kraljica ljudskih src' si je prislužila zaradi svoje sposobnosti, da se je povezala z običajnimi ljudmi in s svojo karizmo ter iskrenostjo spremenila podobo monarhije v očeh javnosti.

V sodobni Veliki Britaniji ima monarhija predvsem simbolno in ceremonialno vlogo. Britanski monarh deluje kot ustavni poglavar države, vendar nima neposredne politične moči pri sprejemanju zakonov ali vladanju. Njegove naloge vključujejo predstavljanje države na diplomatski ravni, podeljevanje odlikovanj, pokroviteljstvo nad številnimi dobrodelnimi organizacijami in ohranjanje nacionalne identitete ter tradicije. Kraljeva družina služi kot simbol kontinuitete in stabilnosti, hkrati pa s svojo prisotnostjo na javnih dogodkih, kot je Wimbledon, močno vpliva na javno mnenje in promocijo države po svetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Kate Middleton Wimbledon 2026 Prince William Prince George Princess Charlotte Jannik Sinner tenis podelitev

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KOMENTARJI4

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lambert
13. 07. 2026 14.13
Lustna full ampak mi malo dol visi za ta royal life in te ljudi. Sorry.
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0 0
PIKAPOLONICA1994
13. 07. 2026 13.05
Anoreksija je vaš ideal?
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+1
2 1
exdetektiv
13. 07. 2026 13.45
Nimaš kaj...ko nastopi trdovratna bolezen se moraš ravnati po navodilih zdravnikov.
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+0
1 1
Pajo_36
13. 07. 2026 12.58
Kdaj bosta Wills and Kate nova head of state? Lahko bi bila takoj, da iammo malo mladih. Prav tako je v Španiji naslednja kraljica, tako kot na Nizozemskem... Komaj čakam, da bo malo prenove..
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