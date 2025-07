'Očarljivi' Trump ob prvem srečanju z Melanio spraševal o Sloveniji

Melania je tisti večer v klubu opisala kot zvezdniški gala dogodek, na katerem niso manjkale manekenke, fotografi, uredniki revij in modni oblikovalci. In medtem ko so nekateri plesali, so drugi po besedah prve dame uživali v pogovorih. Sama se je usedla k mizi, ki se je nahajala v predelu kluba, namenjenem pomembnim gostom. Tam je srečala Donalda.

"Pozna zabava v klubu ni bila moja prva izbira za soboto zvečer. Veliko raje sem bila doma, gledala filme ali pa šla na večerjo z bližnjimi prijatelji. Kljub temu, da se nisem branila družabnih dogodkov, klubi enostavno niso bili po mojem okusu," je zapisala in nadaljevala, da je vabilo sprejela predvsem zato, ker je zabava potekala v času tedna mode. "Pravzaprav sem se veselila druženja s člani industrije in tistimi, ki postavljajo trende."

"Videla sem, kako prijateljica nekomu maha. Ko sem se obrnila, sem videla moškega s privlačno svetlolasko, ki sta se nama približevala. 'Živijo, jaz sem Donald Trump. Veseli me, da sva se spoznala'," se je besed spominjala Melania, ki je Trumpa po imenu sicer poznala, a o njem ni vedela veliko. "Živijo, moje ime je Melania," mu je odvrnila.

Donald Trump je nato sedel k Melanii in jo pričel spraševati o njenem času v New Yorku, o Sloveniji in o ostalih potovanjih. "Bil je trenutek povezanosti, mimobežno srečanje, ki je pustilo pečat," se je srečanja spominjala Slovenka in priznala, da vsemu skupaj sprva ni dajala velikega pomena, saj je Trump ob sebi imel drugo dekle. A kljub temu je o njem razmišljala.

"Od trenutka, ko sva pričela najin pogovor, me je osvojil njegov šarm in lahkotna energija. Okoli naju se je toliko dogajalo, njegov fokus na najin pogovor pa mi je dal občutek, kot da sem v središču njegovega sveta," je priznala in dodala, da je čutila, kako jo privlači njegova neustavljiva energija.