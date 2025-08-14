Oče 12 otrok Nick Cannon: Mam svojih otrok ne enačim

Nick Cannon se je v svojem podkastu dotaknil starševstva, spregovoril pa je tudi o materah svojih otrok. Igralec ima namreč 12 otrok s šestimi različnimi ženskami, za katere pravi, da se načeloma med seboj ne razumejo. "Ali poznate šest žensk, ki se dobro razumejo?" se je pošalil 44-letnik, ki je bil dolga leta v zvezi s pevko Mariah Carey.

Nick Cannon je v nedavni epizodi svojega podkasta Wondery Nick Cannon @ Night odkrito spregovoril o starševstvu in razkril, zakaj ne verjame v izraz sostarševstvo, medtem ko je odgovarjal na vprašanje oboževalca.

Nick Cannon FOTO: Profimedia icon-expand

44-letnik je dejal, da je vedno imel težave z omenjenim izrazom. Meni namreč, da bi morala vzgoja potekati enako, ne glede na razmerje staršev. "Ko začneš stvari označevati, mislim, da to bolj škoduje kot pomaga in lahko postane zelo nevarno, saj imajo potem vsi drugi vnaprejšnjo predstavo o tem, kaj počneš," je dejal voditelj.

Ko je Cannon govoril o materah svojih dvanajstih otrok, je dejal: "Ne enačim jih. Resnično se zelo trudim, da ne bi rekel nekaj takega kot 'Oh ja, moje mame', veste, razen če pripovedujem šalo ali kaj podobnega, ampak nihče noče biti posplošeno združen." Strnil je, da si vsak želi, da se z njim ravna kot s posameznikom, s spoštovanjem in sočutjem.