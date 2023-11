Oče Angeline Jolie razočaran nad njeno podporo Palestini: Pravica bo zmagala

Razočarani Jon Voight je okrcal svojo odtujeno hčer Angelino Jolie, ker je stopila v bran Palestincem namesto Izraelcem. Oskarjevec namreč ne razume, zakaj se je njegova hči, ki je nekdanja odposlanka Visokega komisariata Združenih narodov za begunce, postavila na stran Palestincev, kar je po njegovem mnenju napačna poteza.

"Zelo sem razočaran, da moja hči tako kot mnogi drugi ne razume božje časti in resnice," je v videu, ki ga je objavil na družbenem omrežju Instagram, dejal igralec Jon Voight, oče Angeline Jolie. "Gre za uničenje božje dežele, svete dežele, dežele Judov. To je pravica za božje otroke iz svete dežele," je nadaljeval z oskarjem nagrajeni igralec.

icon-expand Angelina Jolie in njen oče Jon Voight nista v najboljših odnosih. FOTO: Profimedia

84-letni igralec se je s temi besedami odzval na hčerino podporo Palestincem in njenim pozivom, naj se prenehajo napadi na Gazo, kjer je v času, odkar se je začela vojna med teroristično skupino Hamas in Izraelom, umrlo veliko civilistov, ki so ujeti na omenjenem območju. Igralka in velika borka za človekove pravice je nedavno v objavi na Instagramu zapisala, da je Gaza že dve desetletji 'zapor na prostem'.

"Gre za namerno bombardiranje ujetega prebivalstva, ki nima kam pobegniti. Gaza je že skoraj dve desetletji zapor na prostem in hitro postaja množična grobnica, 40 odstotkov ubitih pa je nedolžnih otrok. Ubijajo cele družine," je na začetku nedavne objave na družbenih omrežjih zapisala zvezdnica. "Medtem ko svet opazuje aktivno podporo številnih vlad, je na milijone otrok, žensk in družin palestinskih civilistov kolektivno kaznovanih in dehumaniziranih, saj jim odrekajo hrano, zdravila in humanitarno pomoč, kar je v nasprotju z mednarodnim pravom," je dodala. A z njo se ne strinja njen odtujeni oče, ki je izraelsko vojsko pozval, naj obvaruje svojo zemljo in svoje ljudi. "To je vojna in ne bo to, kar levičarji mislijo, da bo. To ne more biti vljudno. Izrael je bil napaden z nečloveškim terorjem nad nedolžnimi dojenčki, materami, očeti, starimi starši," je v svojem govoru nadaljeval 84-letni igralec in podpornike Palestine označil za norce, ki morajo boga povprašati o resnici.