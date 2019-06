Oče Beckham dal ljubezenski nasvet sinu

44-letni zvezdnikDavid Beckham očitno ve, kam lahko peljejo prepiri, s kakršnimi se ukvarjata njegov 20-letni sinBrooklyn in njegovo 22-letno dekle Hanna Cross. Oče naj bi tako sinu svetoval, da naj se "distancira" od Hane, saj naj bi se ves čas pričkala, nedavno tudi med obiskom filmskega festivala v Cannesu.

"David je tesno povezan z Brooklynom, saj ga skrbi, kako z Victorio spremljata njune prepire. V preteklih tednih sta imela vzpone in padce, zato si David želi, da bi sin temeljito premislil, ali želi graditi njegovo prihodnost z njo," so viri poročali za tabloid The Sun.